La responsabilidad en la limpieza de las fincas privadas frente a los incendios forestales

Redacción RTVC
Como medida de prevención frente a incendios, la limpieza de huertos es responsabilidad de los propietarios, pero las autoridades pueden actuar

Continúa el peligro de incendios forestales en Canarias. Las islas siguen en situación de prealerta. Como medida de prevención, la limpieza de huertos es responsabilidad de los propietarios. Sin embargo y según la ley, las autoridades pueden actuar en caso de peligro.

Imagen archivo RTVC.

Por ejemplo y en este caso, el Cabildo de La Gomera ha creado cordones de limpieza para proteger los pueblos de las medianías.

Uno de los principales desafíos contra los incendios es el abandono de las huertas. En concreto, en la isla colombina ha desaparecido el 90% del terreno agrícola desde los años 50. Según estudios de la ULL y en la última década, 200 hectáreas menos.

Por tanto, la ley indica que la correspondiente limpieza de malezas en fincas privadas es responsabilidad del propietario. No obstante, en caso de peligro, las autoridades pueden actuar. Por tanto, vecinos y administraciones trabajan para evitar que un sufrimiento como el del incendio del 2012, vuelva a vivirse en La Gomera.

