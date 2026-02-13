La Residencia es cofinanciado por el Cabildo de Fuerteventura que aportará 4.455.710,24 euros con fondos propios

Imagen cedida Cabildo de Fuerteventura.

El Cabildo de Fuerteventura ha colocado este viernes, 13 de febrero, la primera piedra de la Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal, que permitirá aumentar en 90 las plazas sociosanitarias que necesita la Isla. Un proyecto que cuenta con un presupuesto inicial de 15.387.888 euros, con un plazo de ejecución de doce meses.

Durante el acto, la presidenta insular, Lola García, ha resaltado “la apuesta que hace la Corporación insular por mejorar la atención que se presta a las personas que más lo necesitan”. “Dentro de esta línea de trabajo, la Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal es uno de los recursos históricamente más demandados por usuarios y familiares, y viene a incrementar en 90 las plazas sociosanitarias en Fuerteventura, además de incorporar otras 12 plazas de respiro familiar”.

Ayuntamiento de Tuineje

Lola García indicó que “las obras ya son una realidad, gracias al impulso que se le ha dado desde el Cabildo de Fuerteventura y la coordinación con el Ayuntamiento de Tuineje, que ha permitido desbloquear el proyecto”. Al mismo tiempo, “se trabaja para seguir incrementando las plazas sociosanitarias en todos los municipios, estando previsto, en 2026, incrementar las plazas hasta las 442, entre los diferentes recursos dependientes del Cabildo”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que la puesta en marcha de esta nueva instalación sociosanitaria en Fuerteventura permitirá avanzar en el objetivo prioritario del Gobierno de Canarias de mejorar la atención a la población en situación de dependencia de la isla y de toda Canarias».

Cabildo de Fuerteventura

“Ya hemos logrado reducir en un 47% el tiempo medio desde que una persona pone su solicitud y recibe su prestación”, dijo el presidente tras concretar que en lo que va de legislatura la espera para entrar en el sistema de Dependencia ha pasado de 782 días a los 411 días actuales. Es decir: hoy la espera en Dependencia es de 371 días menos, algo más de un año, que en julio de 2023.

El Cabildo de Fuerteventura pone en valor la coordinación interadministrativa para impulsar el proyecto de la Residencia Sociosanitaria y Centro de Día de Gran Tarajal. Este recurso es cofinanciado por el Cabildo que aportará 4.455.710,24 euros con fondos propios, así como los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea a través del Ministerio y Gobierno de Canarias, con 11.130.846 euros.

Situación actual

Según el consejero de Acción Social, Víctor Alonso, “en la actualidad, la Corporación insular apuesta por un nuevo modelo para los cuidados de proximidad, atención y apoyos a las personas, buscando alternativas y soluciones, tanto en los centros residenciales, como en los servicios de ayuda a domicilio y programas de autonomía personal”.

Por tanto, los estudios realizados por el Cabildo para conocer la situación actual de la dependencia en la Isla, “fundamentan las líneas de actuación a seguir, lo que nos lleva a una nueva filosofía de trabajo, más concentrada en la persona y en la atención en un entorno comunitario cercano al lugar de residencia de los usuarios y usuarias, favoreciendo la participación de las personas cercanas en sus cuidados y contribuyendo a mejorar su calidad de vida”.

Centro y sur de Fuerteventura

Atendiendo a este nuevo modelo asistencial, que intenta propiciar la cercanía de los centros y servicios a la ciudadanía, “el Cabildo se ha planteado como uno de sus objetivos prioritarios, en materia social, la dotación de centros de día en todos los municipios de la Isla, así como la creación de plazas residenciales en la zona norte, centro y sur de Fuerteventura.

Para ello es fundamental la colaboración de todos los ayuntamientos, con la cesión de parcelas que permitan construir estas infraestructuras”. De este modo, se coordinan los trabajos para tener un Centro de Día de Personas Mayores en Costa Calma con otras 30 plazas sociosanitarias, así como para la zona Antigua-Betancuria. Además, desde el Cabildo de Fuerteventura ya ha sido adjudicado el Servicio de Promoción de Autonomía Personal, a través de concierto social, y se promueven otros recursos de próxima apertura como la Residencia de Salud mental de carácter insular.

El alcalde de Tuineje, David Herrera, celebró que se haya dado inicio a una obra de gran importancia para el municipio, así como para toda la Isla, gracias a la colaboración entre administraciones.

«Según explicó Herrera, en 2024, el Ayuntamiento de Tuineje firmaba la cesión de esta parcela municipal de 4.701 metros cuadrados en El Aceitún al Cabildo, «con el firme objetivo de que la Residencia de Gran Tarajal dejara de ser un proyecto sobre el papel para convertirse en una realidad que veremos materializada en un futuro próximo y hoy estamos colocando esa primera piedra«.

Residencia Gran Tarajal

La futura residencia se construye en una parcela de 4.701 metros cuadrados en el Valle del Aceitún. Este recurso albergará dos centros que ofrecerán una atención personalizada: La Residencia Sociosanitaria con capacidad para 60 plazas, que prestará atención residencial los 365 días al año, durante las 24 horas al día, así como un Centro de Atención Diurna para personas mayores en situación de dependencia con 30 plazas.

Se ofrecerá atención individualizada, combinadas actuaciones familiares y/o grupales. La residencia contará con servicio de estancia, manutención y atención permanente, servicio de atención médico-sanitaria, servicio de promoción de la autonomía personal con asesoramiento, orientación y terapia ocupacional, servicio de atención psicológica y programa de respiro familiar y ocio y tiempo libre, entre muchos otros.