Primero Canarias considera el decreto un paso necesario para exigir compromisos del Estado, pero propone reforzarlo con medidas fiscales y de vivienda y su aprobación mediante leyes

Primero Canarias respalda el decreto impulsado por Clavijo, aunque reclama mejoras. EFE

Municipalistas Primero Canarias ha expresado su apoyo al decreto ley promovido por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al considerarlo un instrumento adecuado para reclamar el cumplimiento de compromisos del Estado con el Archipiélago que llevan años pendientes. No obstante, la formación lo califica de “procedente pero mejorable” y plantea una serie de propuestas para reforzar su contenido y garantizar su estabilidad en el tiempo.

Así lo señaló este martes el presidente de Primero Canarias y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del partido, en la que se analizó el denominado Decreto Canarias.

Entre las principales aportaciones, Hernández defendió que las medidas singulares que se reclaman se aprueben en forma de leyes, con el fin de consolidarlas y evitar que su aplicación dependa de los cambios políticos. A su juicio, el decreto recoge demandas incluidas desde hace años en la Agenda Canaria que no se han desarrollado debido, entre otros factores, a las prórrogas presupuestarias.

Insuficiencias en algunos apartados

Pese al respaldo general al texto, Primero Canarias considera insuficientes algunos de sus apartados, especialmente en materia impositiva y de vivienda. En este sentido, la formación propone beneficios fiscales para quienes perciban salarios equivalentes a una o dos veces el salario mínimo interprofesional y reclama una mayor ambición para atender las singularidades y carencias estructurales de las islas.

Durante la reunión, la Comisión Ejecutiva Nacional abordó también otras cuestiones internas, como la voluntad de la organización de avanzar en alianzas con partidos afines tanto en Gran Canaria como en el resto del Archipiélago.

Un objetivo que, según Hernández, ya ha motivado contactos previos con otras formaciones y que sigue pendiente de concreción por dificultades de agenda, pero que continúa siendo una prioridad estratégica para Primero Canarias.