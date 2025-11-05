Esta muestra se inaugura el 22 de noviembre en Lanzarote

El universo de la Princesa Ico, una de las leyendas más emblemáticas de Lanzarote, inspira una exposición de 22 esculturas del Hijo Predilecto de la isla 2013, Juan Brito, que se inaugurará el 22 de noviembre en la Casa Museo del Campesino, en el municipio de San Bartolomé.

La princesa Ico inspira una muestra de 22 esculturas de Juan Brito / Imagen de la CACT Lanzarote

La muestra, denominada ‘Juan Brito y la Princesa Ico: Un viaje mitológico’, supone «un recorrido artístico, sensorial y educativo por el imaginario ancestral de Lanzarote» a través de la obra de este investigador y patrimonialista, según informó este miércoles los Centros de Arte, Cultura y Turismo de la isla (CACT).

Esculturas originales y relato colectivo

La exposición reúne 22 esculturas originales de Juan Brito y cada figura incorpora un código ‘QR’ interactivo que permite escuchar la historia del personaje mitológico al que representa con la voz del artista, recuperada gracias a herramientas de inteligencia artificial.

La muestra, organizada por la Fundación Juan Brito con la colaboración de los CACT, ofrece contenidos en español, inglés y alemán.

El universo de la Princesa Ico es el «hilo conductor de un relato colectivo que entrelaza arte, oralidad y territorio».

Los CACT apoyan iniciativas que ponen en valor la memoria insular y el patrimonio cultural desde una mirada accesible e innovadora y consideran que «esta exposición es un ejemplo de diálogo entre tradición y modernidad para emocionar, educar y conectar con nuevas generaciones», según afirmó su consejero delegado, Ángel Vázquez.