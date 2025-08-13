El aparcamiento, un problema creciente en Tabaiba

Tabaiba, en el municipio tinerfeño de El Rosario, se ha convertido en un lugar en el que la tarea de aparcar es casi imposible

RTVC.

Encontrar aparcamiento en el núcleo costero de Tabaiba, en el municipio tinerfeño de El Rosario, en Tenerife, ya es complicado durante todo el año, pero en verano se convierte en una tarea casi imposible. Una situación que, según temen los vecinos, podría agravarse con la próxima apertura de la nueva zona de baño.

El problema no solo afecta a residentes y bañistas, sino también a comercios y clientes, que ven limitada la accesibilidad a los establecimientos. Desde el consorcio defienden que las mejoras previstas en la zona repercutirán positivamente en los negocios, a pesar de la escasez de estacionamientos.

Curiosamente, parte del vecindario valora que no se creen más plazas de aparcamiento. Defienden con su argumento de que así se evita la masificación y se protege la tranquilidad del entorno.