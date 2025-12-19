Un total de 156 profesionales van a tener su primera experiencia laboral en el Cabildo de Gran Canaria gracias al Programa NOE

RTVC.

Un total de 156 personas, en su mayoría jóvenes, se han incorporado a trabajar durante un año en alguna de las 16 grandes áreas del Cabildo de Gran Canaria gracias al Programa Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE), a las que se añaden 19 profesionales que forman parte del equipo de orientación en las distintas fases del proceso de selección, seguimiento y formación.

156 profesionales tendrán su primera experiencia laboral gracias al Programa NOE

“Tengan en cuenta que en estos momentos somos la administración que más invierte en el progreso de las principales áreas que generan empleo y cohesión social en la isla. El Cabildo impulsa en inversiones por un valor superior a los 2.000 millones de euros. Lo compartimos para que tengan idea del impacto de la Administración en la que ustedes se integran”, explicó el presidente del Cabildo, Antonio Morales, en la bienvenida oficial al colectivo que tuvo lugar esta mañana en Infecar.

El presidente insular recordó también que uno de los “pilares’ de la acción del Gobierno de la isla es propiciar empleo, promoción y diversificación económica y que, en el caso del trabajo en los estratos más jóvenes, estas políticas cristalizan fundamentalmente en el Programa de Garantía Juvenil y el NOE. Además, recordó que el empleo juvenil se ha incrementado un 15 % en la isla, muy por encima de lo que ocurre en territorios insulares equiparables.

Formar a los jóvenes

«El objetivo del Proyecto NOE es que las personas beneficiarias, con certificados profesionales, ciclos medios y superiores y educación superior, adquieran una experiencia profesional que les sirva en un futuro para ampliar sus posibilidades de empleo en otras empresas o en la propia Administración», señaló por su parte el consejero de Empleo del Cabildo, Juan Díaz.

“Se trata de una experiencia necesaria para entrar en el mercado laboral y que las empresas solicitan. Por ello, estamos muy contentos de que el Cabildo haya fomentado este proyecto, que ya se encuentra en su quinta edición, que impulsa el talento joven presente en la isla de Gran Canaria y que refuerza el desarrollo del tejido sociolaboral en multitud de ámbitos», agregó.

El presupuesto total del proyecto de esta edición asciende a algo más de 9,6 millones de euros, de los cuales el Cabildo de Gran Canaria aporta más de 4 millones, mientras que el resto procede de una subvención del Servicio Canario de Empleo (SCE) cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

El objetivo primordial del NOE es facilitar la inserción laboral de personas desempleadas, con un énfasis particular en aquellas que buscan obtener su primera experiencia profesional cualificada, abordando así una de las principales barreras de acceso al mercado de trabajo.

Personas inscritas en el SCE

Los colectivos destinatarios son las personas desempleadas inscritas en el SCE que hayan obtenido la titulación en los últimos tres años, o cinco en caso de personas con discapacidad. Además, el proyecto otorga especial prioridad a personas que, por diversas circunstancias, enfrentan mayores dificultades para encontrarse en el mercado laboral.

Por tanto, es prioritario contratar a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mujeres y personas con discapacidad. Este programa llega en 2025 a su quinta edición y abarca a todos los Cabildos. En las cuatro convocatorias (2019, 2020, 2021, 2023) ya han participado 2.233 personas en toda Canarias. De las 2.233 personas participantes en las primeras cuatro ediciones, un 65 % han sido mujeres.

El Cabildo de Gran Canaria participa en este programa desde el año 2019, alcanzará un total de 742 personas, incluyendo a los participantes de este año 2025, de los cuales el 62 % son mujeres y el 75 % tiene menos de 30 años.

La edad media de las personas participantes este año es de 27 años, con un 85 % de participantes por debajo de 30 años, y se ha alcanzado un 61 % de mujeres, Por nivel de estudios, 89 son títulos de Grado, 38 de Ciclo Superior, 26 de Ciclo Medio y 2 con Certificado Profesional Nivel 3.