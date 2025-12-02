«Brilla San Sebastián» celebrará más de cuarenta eventos culturales, deportivos y de ocio en San Sebastián de La Gomera

Programa de Navidad y Reyes de San Sebastián de La Gomera.

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha presentado la programación de Navidad y Reyes «Brilla San Sebastián» con más de cuarenta eventos. Están diseñados especialmente para el entretenimiento familiar, con diversas actividades infantiles en los barrios de Tecina, Las Galanas, La Laja, La Lomada, La Gallarda y El Atajo.

La celebración de los conciertos navideños correrá a cargo de los grupos musicales del municipio, a lo que se suman competiciones deportivas tan emblemáticas como el Cross Popular de Navidad y la Travesía a Nado, así como la representación teatral del Belén Viviente en las calles del centro histórico a cargo de Minela Teatro, bailes populares y la Cabalgata de Reyes, entre otros.

Angélica Padilla, alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, remarcó que el arranque de las fiestas estuvo marcado por la ceremonia de encendido del alumbrado navideño, «que se celebró por partida doble como ya hicimos el año pasado, con sendos eventos en Tecina y en el centro histórico de San Sebastián, y que coincidieron con el inicio de la campaña de dinamización comercial ‘Brilla San Sebastián’, que estas navidades ha incrementado el número de empresas adheridas y ha servido para unificar la decoración navideña en el municipio, creando una imagen propia y distintiva».

Además de contar con el sorteo de tres importantes premios en un Gran Escaparate, que ha sido una iniciativa organizada por los propios empresarios y empresarias del municipio. La alcaldesa adelantó que «el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera también colabora en este escaparate donando un viaje para dos personas a Lanzarote».

Actividades para compartir en familia

La alcaldesa destacó que el programa de las Fiestas Navideñas y de Reyes «cuenta con una programación pensada especialmente para la diversión de los más pequeños, con diversas actividades para compartir en familia durante este periodo especial de vacaciones».

Aday Herrera, concejal de Cultura, Fiestas, Deportes y Juventud, señaló que el programa navideño está marcado por el protagonismo de los colectivos culturales de nuestro municipio, como la representación del Belén Viviente de la mano de Minela Teatro, así como los diferentes conciertos de la Parranda Chigadá, la Banda de la Escuela de Música San Sebastián, Nostálgicos, Hautacuperche, Ghomara y el Centro de Enseñanzas Musicales Arena y Jable, junto a otros.

En cuanto a lo deportivo, Aday Herrera recordó que el V Torneo de Selecciones Insulares de Minibasket «será la primera gran cita del deporte regional. Además, este año contaremos con la novedad de un circuito de Karts, y una nueva edición del Cross Popular y la Travesía a Nado».

Programa de Navidad y Reyes

DESDE EL VIERNES 5 HASTA EL LUNES 8 DE DICIEMBRE

V Encuentro de Selecciones Insulares de Minibasket Masculino y Femenino.

Audillón Municipal y Pabellón del IES San Sebastián.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

22:00 horas – Fiesta Navideña con la actuación de DJ Renzo y Amanecer de La Gomera.

Plaza de Las Américas.

VIERNES 12 DE DICIEMBRE

16:00 horas – Actividades infantiles en Las Galanas

20:00 horas – XX Gospel Canarias Festival “Volney Morgan & New-Ye”.

Auditorio Insular de La Gomera.

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

Ruta de los Belenes para personas mayores del municipio.

10:00 horas – Actividades infantiles en La Laja.

20:00 horas – Concierto PRISMAS a cargo del CEMAJ. Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción.

21:00 horas – XXIX Festival Navideño Hautacuperche. Plaza de la Asunción.

LUNES 15 DE DICIEMBRE

18:30 horas – Inauguración de la Exposición “Belenes del Mundo” de Tere Martín.

Sala de Exposiciones del Audillón Municipal.

LUNES 15, MARTES 16, MIÉRCOLES 17 y JUEVES 18 DE DICIEMBRE

A partir de las 19:00 horas: “La Navidad está en las calles de San Sebastián”.

Actuación de Lo Divino a cargo de los diferentes grupos musicales del municipio.

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

17:00 horas – XXVIII Cross Popular de Navidad. Plaza de Las Américas.

De 17:30 a 20:00 horas – Dinamización Comercial “San Sebastián en Navidad”, en las principales calles comerciales.

19:30 horas – “Concierto de Navidad Lo Divino”.

Con la participación de Nostálgicos, Hautacuperche, Ghomara y Centro de Enseñanzas Musicales Arena y Jable. Plaza de Las Américas.

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

20:00 horas – Concierto de Navidad a cargo de la Parranda Chigadá. Plaza de Las Américas.

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE

19:00 horas – Concierto de Navidad de la Banda de la Escuela de Música San Sebastián. Plaza de Las Américas.

LUNES 22 DE DICIEMBRE

De 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. «Día Mágico con Papá Noel», en el Audillón Municipal.

19:30 horas – Representación del Belén Viviente, a cargo de Minela Teatro.

(Calles peatonales del centro histórico, desde el Pozo de la Aguada hasta la Plaza de La Asunción)

MARTES 23 DE DICIEMBRE

17:00 horas – Mercadillo Navideño en Tecina, Plaza de San Juanito.

17:30 horas – «Tarde Mágica en Tecina con Papá Noel».

Actuación del Grupo Ereces y la cantante Nerea Negrín. Plaza de San Juanito.

MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE

10:00 horas – Actividades infantiles en la Plaza de Las Américas.

VIERNES 26 DE DICIEMBRE

16:00 horas – Actividades infantiles en Las Galanas.

De 17:00 a 21:00 horas – Circuito de “Karts Experience” y talleres infantiles. Plaza de Las Américas.

SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

10:00 horas – Actividades infantiles en El Molinito.

11:00 horas – XX Travesía a Nado. Bahía de San Sebastián.

De 10:30 a 13:00 horas / De 17:00 a 21:00 horas:

Circuito de “Karts Experience” y talleres infantiles en la Plaza de Las Américas.

16:00 horas – Actividades infantiles en Parque del Molino. La Lomada.

DOMINGO 28 DE DICIEMBRE

De 10:00 a 13:00 horas – Circuito de “Karts Experience”. Plaza de Las Américas.

16:00 horas – Actividades infantiles en La Gallarda.

LUNES 29 DE DICIEMBRE

De 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas – Jornada Navideña infantil de Ocio y Deportes. Plaza de Las Américas.

MARTES 30 DE DICIEMBRE

16:00 horas – Actividades Infantiles en Tecina.

17:30 horas – «Parque Infantil Navilandia» – Plaza de Las Américas.

MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE

12:00 horas – Fin de Año infantil con el espectáculo familiar “Salvando la Navidad” y Verbena Infantil. Plaza de Las Américas.

23:45 horas – CAMPANADAS DE FIN DE AÑO. Pórtico del Ayuntamiento de San Sebastián.

Gran Baile de “Año Nuevo”, a cargo del Grupo Amanecer de La Gomera, Orquesta Gomera y Grupo Sabor. Plaza de Las Américas.

Enero 2026

SÁBADO 3 DE ENERO

10:30 horas – El Cartero Real de SSMM LOS REYES MAGOS visita Tecina, Las Galanas y El Calvario.

16:00 horas – El Cartero Real de SSMM LOS REYES MAGOS visita El Molinito, La Gallarda y La Lomada.

DOMINGO 4 DE ENERO

10:00 horas – Actividades infantiles en El Atajo.

11:00 horas – Torneo Benéfico CV Gomahara. Recogida solidaria de juguetes. en el Audillón Municipal.

16:00 horas – El Cartero Real de SSMM LOS REYES MAGOS visita La Laja, Los Chejelipes y El Langrero.

19:00 horas – El Cartero Real de SSMM LOS REYES MAGOS visita la Plaza Ruiz de Padrón.

LUNES 5 DE ENERO

11:00 horas – Recepción de SSMM Los Reyes Magos de Oriente en el Ayuntamiento de San Sebastián.

11:30 horas – Recorrido de SSMM Los Reyes Magos de Oriente por todos los barrios del municipio, con salida desde Tecina.

17:00 horas – Gran Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos de Oriente y entrega de cartas por parte de los niños y niñas en la Plaza de Las Américas.