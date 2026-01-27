El Carnaval de Puerto de Rosario ya tiene las fechas de los actos más destacados de su fiesta donde destacan actos emblemáticos como la Carrera de Arretrankos y la Regata de Achipencos

Regata de Achipencos, uno de los actos más emblemáticos del Carnaval de Puerto del Rosario. Imagen del Programa del Carnaval de Puerto del Rosario

Puerto del Rosario ha presentado oficialmente el programa del Carnaval 2026, que se celebrará del 6 al 22 de febrero bajo la alegoría “El mundo de los musicales”, una edición que apuesta, un año más, por un Carnaval abierto, participativo y muy ligado a la identidad del municipio.

Durante la presentación, se dio a conocer una programación amplia y diversa, en la que destacan algunos de los actos más emblemáticos y esperados por la ciudadanía, como la Carrera de Arretrankos, la Regata de Achipencos, la Gran Cabalgata, el Carnaval de Día, además de galas, encuentros de murgas, actividades en barrios y pueblos y propuestas pensadas para todas las edades.

Consolidación y recuperación de los actos tradicionales

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, destacó que “este Carnaval vuelve a ser una fiesta hecha entre todos, que se vive en la calle y que refleja el carácter participativo de nuestro municipio”. En este sentido, subrayó que “los Arretrankos, los Achipencos o la Cabalgata no son solo actos del programa, son momentos en los que la gente se implica, crea, comparte y hace suyo el Carnaval”, y resaltó la consolidación y recuperación de actos tradicionales como la Gala de la Reina, la Gala Infantil, la Gran Dama o el Concurso Insular de Murgas.

Además, el alcalde quiso poner en valor que “desde este grupo de gobierno se adquirió el compromiso de estar al día en el pago de las subvenciones a los grupos carnavaleros, un compromiso que se ha cumplido y que entendemos como una muestra de respeto al trabajo que realizan durante todo el año”. De Vera agradeció asimismo la colaboración institucional y el trabajo de los colectivos carnavaleros, asociaciones, personal municipal y servicios de seguridad, “que hacen posible unas fiestas seguras y bien organizadas”.

Gran implicación y colaboración

El consejero de Juventud del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández, felicitó a los grupos carnavaleros y al personal implicado “porque permiten que Puerto del Rosario cuente con un Carnaval de gran nivel”, destacando que “el Carnaval es cultura, no es solo un gasto, sino una oportunidad para la juventud y para la dinamización social y cultural de la isla”.

Por su parte, la concejala de Festejos, Tacoremi Gutiérrez, se mostró muy satisfecha con el programa presentado, destacando “la gran predisposición y el trabajo realizado desde el Consejo del Carnaval”. Según explicó, “hemos diseñado una programación escuchando a los grupos y manteniendo la esencia del Carnaval de Puerto del Rosario, reforzando actos que nos identifican como los Arretrankos y los Achipencos, y apostando por un Carnaval de Día potente”.

La concejala añadió que “este año contamos con mejores infraestructuras, una nueva carpa municipal y una coordinación fluida con las distintas instituciones”, y subrayó “la colaboración del Patronato de Turismo en la celebración de los Achipencos, un evento que proyecta la imagen del municipio y se ha convertido en uno de los grandes atractivos de nuestro Carnaval”, destacando que “el Carnaval no se entiende sin la participación de la gente”.

Concurso de Murgas del Carnaval de Puerto del Rosario. Imagen del Programa del Carnaval de Puerto del Rosario 2026

Pregoneros del Carnaval de Puerto del Rosario

El acto de presentación sirvió también para poner en valor el papel de las pregoneras del Carnaval 2026, la Asociación Canaria de Escuelas de Danza de Fuerteventura (ACED). Su secretaria, Laura García, agradeció al Ayuntamiento “la confianza y la responsabilidad de abrir el Carnaval”, señalando que “la danza es color, alegría y Carnaval, y la magia se crea cuando la gente baila y la calle se convierte en un gran escenario”. García añadió que “para nosotras es un honor formar parte de una fiesta tan participativa y agradecemos esta oportunidad”.

Estos son los actos más destacados del Carnaval de Puerto del Rosario

Viernes 6 de febrero:

Tradicional nacimiento de la sardina (18:30 hs). Además, el pregón, a cargo de la Asociación Canaria de Escuelas de Danza de Fuerteventura (ACED). También la presentación de las candidatas adulta, infantil y gran dama y el pistoletazo carnavalero (19.30 hs).

Sábado 7 de febrero:

Carrera de Arretrankos, uno de los actos más singulares y participativos del Carnaval capitalino (12:00 hs).

Viernes 13 febrero:

Encuentro Insular de Murgas Infantiles (19:30 hs) y el Concierto de Joseph Fonseca (22:30 hs)

Sábado 14 de febrero:

Concurso Insular de Murgas (20:00 hs).

Domingo 15 de febrero:

Carnaval de Día y la XXVI Regata de Achipencos (13:00 hs).

Lunes 16 de febrero:

Gala Adulta (21:00 hs)

Martes 17 de febrero:

Gala Infantil (18:00 hs)

Miércoles 18 de febrero:

Gala de la Gran Dama (18:00 hs)

Viernes 20 de febrero:

Sambódromo y la Noche Joven (19:00 hs)

Sábado 21 de febrero:

Gran Cabalgata (18:00 hs)

Domingo 22 de febrero:

Entierro de la Sardina (18:00 hs) y la Gran Gala Drag (20:00 hs).

El Carnaval llegará también a los barrios y pueblos del municipio, con actividades infantiles, talleres y animación.