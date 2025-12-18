La iniciativa del ICCA recibe los Premios Estrategia NAOS por fomentar menús ecológicos y sostenibles en centros educativos

El programa Ecocomedores de Canarias, premiado como referente nacional en alimentación saludable escolar. Gobierno de Canarias

El Programa Ecocomedores de Canarias, impulsado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), se distinguió con los Premios Estrategia NAOS.

La razón es su su apuesta por una alimentación saludable y sostenible en los centros escolares, basada en productos ecológicos, frescos y de temporada, y en el fortalecimiento de la producción agraria ecológica del archipiélago.

Estos galardones reconocen iniciativas que contribuyen a prevenir la obesidad y a promover hábitos de vida saludables en distintos ámbitos, como el escolar, familiar y comunitario.

Red de Escuelas Hacia la Sostenibilidad

En esta edición también se premió la Red de Escuelas Hacia la Sostenibilidad (ESenRED), por su labor en la creación de centros educativos comprometidos con el desarrollo sostenible.

El acto de apertura de la XVI Convención NAOS contó con la presencia de la Reina Letizia, quien alertó sobre la elevada prevalencia del sobrepeso y la obesidad infantil en España, especialmente entre los niños de familias con menos recursos, y subrayó la necesidad de reforzar la alfabetización en salud frente al creciente consumo de ultraprocesados.