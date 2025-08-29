Conoce todos los detalles de las Fiestas de Melenara para este último fin de semana de agosto con el que se concluyen los festejos: fechas, horas y actos

Programa de las Fiestas de Melenara 2025 para este fin de semana. Imagen de Archivo

Este fin de semana la localidad de Melenara en el municipio grancanario de Telde enfila su último fin de semana de fiestas de 2025 en honor a la Virgen del Carmen y al Santo Cura de Ars con los actos más esperados del verano que cada año congrega miles de personas en la playa.

Así, aunque la jornada festiva finaliza el domingo, lo cierto es que estos días Melenara continúa la fiesta y pondrá el broche final no solo a sus festejos, sino a la época estival, con sus ya tradicionales fuegos artificiales.

Fechas, horas y actos

Viernes 29 de agosto

17:30 horas: Juegos tradicionales en la arena en el que, además, habrá premios.

18:30 horas: Merienda para los mayores (patrocinado por ‘Bar El Sobrino’).

19:30 horas: Actuación de Pepe Benavente.

21:00 horas: Tributo a los Rayos de Plata y, a continuación, DJ. Nacho González con música de los años 60, 70 y 80 (el patronato pide que se acuda ataviado con ropa de la época).

Sábado 30 de agosto

22:00 horas: Concierto La Clave

00:00 horas: Espectáculo pirotécnico aéreo, acuático y terrestre a cargo de pirotécnica Piromart.

aéreo, acuático y terrestre a cargo de pirotécnica Piromart. 00:45 horas: Gran verbena con la Orquesta Star Music

Domingo 31 de agosto

18:00 horas: Procesión marítima-terrestre de los patrones.

de los patrones. 20:30 horas: Entrega de trofeos y homenaje a los difuntos del barrio Francisca Socorro Ojeda, Juan Calixto Santana, Miguel Ángel Flores Peña, Susi Santana Santana y Benedicta Santana Flores.

21:00 horas: Gala Scala-hifi mujeres casadas con la actuación de la cantante Cris Giinnattasio.

Servicios

El balneario del paseo marítimo de Melenara permanecerá abierto hasta las 3:30 horas, mientras que el servicio de socorristas de Proactiva concluirá a las 3:00 horas. A las 4:00 horas se iniciará el desalojo de la playa, ya que a las 5:00 horas dará comienzo la limpieza.

Tráfico y aparcamiento

Así, la Policía Local informa de que no habrá cierres permanentes de calles, sino cortes puntuales en función de la afluencia de tráfico a excepción de la calle 12 de Octubre, reservada para vehículos de emergencia y seguridad. Los agentes municipales coordinarán el flujo de vehículos para facilitar tanto la circulación como el estacionamiento.

En cuanto al aparcamiento, solo se podrá estacionar en el lado derecho de la calzada en el acceso desde Salinetas y no estarán permitidos los giros a la izquierda en las rotondas de Luis Morote.

El solar junto a la calle 12 de Octubre volverá a habilitarse como aparcamiento durante el sábado y el domingo tras un acuerdo entre el Ayuntamiento de Telde y los propietarios del terreno. Además, este año habrá disponibles 5.000 metros cuadrados adicionales en dos explanadas: una en la Carretera a Taliarte, junto al campo de fútbol de Melenara, y otra en la calle Narciso Pérez Guzmán, en el acceso desde Casas Nuevas. Todas estas zonas son espacios de tierra acondicionados por la institución local para el estacionamiento.

Las autoridades aconsejan acudir con antelación suficiente para evitar retenciones y piden la colaboración ciudadana, respetando siempre la señalización y las indicaciones de los agentes.

Cuidado de la playa, tarea de todos/as

El Ayuntamiento de Telde despliega un dispositivo especial de retirada de residuos durante el fin de semana grande de las fiestas.

El Consistorio repetirá este año la iniciativa de repartir más de 4.000 bolsas entre los asistentes, con el fin de fomentar la colaboración ciudadana en la conservación del litoral. Esta medida, que ya se puso en marcha con éxito el año pasado durante la noche de los fuegos artificiales, contribuyó a reducir notablemente la presencia de residuos en la arena.

El operativo especial arrancará este 29 de agosto y se prolongará hasta el domingo. Incluye varios turnos de trabajo, tanto de día como de noche. Los trabajos contemplan baldeos, desinfección, barrido mecánico y manual, vaciado de papeleras e instalación de contenedores adicionales.

Retransmisión de los fuegos en directo

Este año, además, los fuegos serán retransmitidos en directo a través de un enlace que será publicado en las redes sociales del Ayuntamiento de Telde minutos antes de que comiencen.

Puedes estar al tanto en su cuenta de Instagram @ayuntamientotelde, en su ‘X’ @Ayun_Telde o en su Facebook como ‘Ayuntamiento de Telde’.

