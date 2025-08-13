Progresivo y lento descenso de las temperaturas en las islas

Descenso de las temperaturas progresivo que se mantendrá en las próximas horas, aunque para el sábado se prevé un ligero repunte que no llegará al calor extremo que hemos tenido en los últimos días

Costa norte de la isla de Tenerife. Imagen EFE/Alberto Valdés

Siguen bajando de forma lenta y progresiva las temperaturas. Una situación que se mantendrá también este jueves, aunque para el fin de semana nuevamente el termómetro podría ganar uno o dos grados, pero sin llegar a las temperaturas que hemos tenidos durante los últimos días, donde en muchos puntos de las islas se han superado los 40 grados.

De momento, para este miércoles la temperatura máxima del archipiélago rondará los 37 o 38 grados por el sur de la isla de Gran Canaria. En el resto del archipiélago quedarán máximas, sobre todo los pueblos de medianía o del interior de la isla de Fuerteventura, que superarán de manera puntual los 35 grados.

La nubosidad baja estará presente en el norte de las islas a menos de 600 y 650 metros de altitud, especialmente a primera hora de la mañana y al final de la tarde.

Las demás zonas de las islas gozarán de numerosas horas de sol con presencia de calima en altura que afectará principalmente a medianías y cumbre. También no es descartable que se forme algún núcleo de evolución en cumbres centrales de la isla de Tenerife.

El viento alisio ha regresado a nivel de costa. En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 5 o 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo de 1 a 2 metros.

Alertas

El Gobierno de Canarias, ante el lento descenso de las temperaturas previsto para los próximos días y la persistencia de la calima, ha decidido mantener en vigor la alerta máxima por riesgo de incendios forestales y la alerta por temperaturas máximas en toda Canarias. Además, las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife siguen en prealerta por calima.

A la persistencia de este episodio de calor, que arrancó el pasado martes 5 de agosto, se suma como factor de riesgo la escasa disponibilidad de medios técnicos y humanos por parte de la administración central del estado ante la ola de incendios que asolan la Península.

Menor intensidad del calor también en la península

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene con avisos por calor a 11 comunidades autónomas de la península, además de Baleares, si bien de menor intensidad que en días anteriores, en la undécima jornada de ola de calor que afecta a España desde el pasado día 3 y que durará probablemente hasta el próximo lunes.

Así, el citado organismo ha habilitado el aviso naranja, que advierte específicamente de la existencia de un riesgo importante por altas temperaturas, a zonas de cinco comunidades: Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura.

En aviso amarillo por riesgo de altas temperaturas (entre los 35 y 39 grados) aparecen zonas de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.