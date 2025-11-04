La playa lanzaroteña tuvo su acceso cerrado entre el 14 y 31 de octubre

El Área de Salud Pública en la isla de Lanzarote prohibió este martes el baño en la playa de El Reducto, en Arrecife, por contaminación de aguas fecales, según informó el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña.

Prohíben de nuevo el baño en la playa de El Reducto por aguas fecales / Archivo RTVC

Las analíticas realizadas por Salud Púbica en la zona de la Punta del Camello, donde existe un aliviadero, dieron positivo en contaminación de aguas fecales, se indica en un comunicado.

Prohibido por contaminación

El Ayuntamiento de Arrecife pidió al Consorcio del Agua y Canal Gestión, responsable de la red de saneamiento, que adopte “con carácter urgente las medidas que eviten la contaminación de las aguas en la playa de El Reducto”.

La institución municipal informó de que vecinos del barrio de Titerroy alertaron que anoche se produjeron vertidos en la zona del sistema de bombeo de las aguas residuales en la zona bajo el Puente de la Circunvalación, que conduce a la red de la Punta del Camello.

El Área de Salud de Lanzarote determina que se mantendrá la prohibición del baño en El Reducto “hasta que la entidad responsable determine las causas que están originando estos episodios de contaminación fecal y garantice que se han tomado las correspondientes medidas correctivas y correctoras”.

El baño ha estado prohibido por contaminación entre el 14 y el 31 de octubre.