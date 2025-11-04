El Gobierno de Canarias ha ordenado el cierre temporal de la playa de Melenara, en Gran Canaria, por la aparición de manchas en el litoral y olores intensos

La playa de Melenara en Gran Canaria se ha cerrado temporalmente este mediodía. El motivo la presencia de manchas en el litoral y olores intensos.

Cierre temporal playa de Melenara, Gran Canaria

Se han tomado muestras en el agua para determinar la procedencia de las manchas y realizar exámenes exahustivos en la calidad del agua y del aire.

No se espera que se pueda abrir la playa durante esta jornada de martes y hasta mañana miércoles no se conocerán los resultados de los análisis. En función de esos resultados se determinará si la playa puede ser de nuevo abierta al baño.

Hasta este mediodía los estudios ordinarios realizados han resultado aptos para el baño.El Ayuntamiento de Telde ha solicitado una prueba más precisa para descartar cualquier riesgo para la población.

Para avisar a los usuarios se han instalado paneles informativos en los que se señaliza los motivos del cierre de la playa.

Te puede interesar: