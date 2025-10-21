Son muchos los albergues que durante estas fechas paralizan la adopción de gatos negros y blancos por la proximidad de la fiestas de Halloween. Los animales se utilizan en brujerías, rituales o como complementos de fiestas

El Albergue de Valle Colino, en Tenerife, ha anunciado que paraliza las adopciones de gatos hasta días después de Halloween.

Toman la decisión de suspender la adopción de gatos blancos y negros en muchos albergues de animales por Halloween / Archivo

Hasta el tres de noviembre no se podrá adoptar ninguno de estos gatos. Como ha explicado el Albergue de Valle Colino a través de sus redes sociales «cada año, por estas fechas, aumentan los casos de personas que adoptan gatos, sobre todo negros o blancos, para usarlos en rituales, brujerías o simplemente como parte del «atrezzo» de fiestas temáticas. Y muchos de esos animales terminan con finales muy tristes.»

Una medida de prevención y protección para los animales

Además desde el Valle Colino han solicitado a la población, a los que regalan animales, que lo tengan en cuenta y se mantengan en casa estos días. Una decisión que aseguran «puede marcar la diferencia entre que un animal tenga una vida larga y feliz o un final injusto».

Mitos sobre los gatos negros

A los gatos negros en función de las culturas se les asocian diferentes significados. Mientras en occidente se suelen relacionar con la mala suerte, la brujería y las supersticiones, hay lugares como en Japón que son símbolo de todo lo contrario, se les considera que son una muestra de buena suerte y protección.