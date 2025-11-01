La compañía Binter extiende la venta billetes para la conexión entre Valladolid y Canarias

En la temporada de invierno, Binter extiende las conexiones de los vuelos directos entre Valladolid y Canarias.

Los billetes de las conexiones entre Canarias y Valladolid se podrán adquirir hasta el 29 de septiembre de 2026 / Archivo

La compañía aérea Binter ha lanzado una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros desde este sábado, 1 de noviembre, hasta el 28 de febrero de 2026 con billetes que pueden adquirirse hasta el 29 de septiembre.

Binter extiende así a la temporada de invierno sus vuelos directos con Tenerife. Permite volar desde Valladolid a cualquier isla de Canarias con el enlace interinsular de conexión gratuito, han informado a Europa Press fuentes de la compañía.

Conexiones cuatro días a la semana

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 90 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias haciendo escala en Gran Canaria o en Tenerife.

Con los vuelos directos con Tenerife presentes en el periodo estival y que Binter extiende a la temporada de invierno, Valladolid estará unida por el aire con Canarias cuatro días a la semana, con el Aeropuerto de Tenerife Norte los miércoles y sábados, y con Gran Canaria los lunes y jueves.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.