ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasEconomía

Promoción de vuelos directos entre Valladolid y Canarias

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

La compañía Binter extiende la venta billetes para la conexión entre Valladolid y Canarias

En la temporada de invierno, Binter extiende las conexiones de los vuelos directos entre Valladolid y Canarias.

Los billetes de las conexiones entre Canarias y Valladolid se podrán adquirir hasta el 29 de septiembre de 2026 / Archivo
Los billetes de las conexiones entre Canarias y Valladolid se podrán adquirir hasta el 29 de septiembre de 2026 / Archivo

La compañía aérea Binter ha lanzado una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros desde este sábado, 1 de noviembre, hasta el 28 de febrero de 2026 con billetes que pueden adquirirse hasta el 29 de septiembre.

Binter extiende así a la temporada de invierno sus vuelos directos con Tenerife. Permite volar desde Valladolid a cualquier isla de Canarias con el enlace interinsular de conexión gratuito, han informado a Europa Press fuentes de la compañía.

Conexiones cuatro días a la semana

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 90 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias haciendo escala en Gran Canaria o en Tenerife.

Con los vuelos directos con Tenerife presentes en el periodo estival y que Binter extiende a la temporada de invierno, Valladolid estará unida por el aire con Canarias cuatro días a la semana, con el Aeropuerto de Tenerife Norte los miércoles y sábados, y con Gran Canaria los lunes y jueves.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Piden diez años a los patrones de un cayuco por poner en peligro a migrantes

Tirotean un coche y secuestran a su conductor en Madrid

El PP de Valencia apoya de forma unánime a Vicent Mompó como relevo de Carlos Mazón

EN DIRECTO | La Virgen de las Nieves llega al cementerio de Las Manchas

Villarreal vs Rayo Vallecano: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025