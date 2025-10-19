El proyecto se desarrolla a través de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación

Imagen archivo RTVC.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y la Fundación DISA han impulsado recientemente la Escuela de Alta Creatividad en Familia, un nuevo proyecto educativo orientado a promover el desarrollo del talento. Así como la creatividad y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes con Altas Capacidades Intelectuales (ACI). Todo ello, a través de la participación activa de sus familias.

Proyecto educativo

La iniciativa se desarrolla a través de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación. La coordina David Pablos, y cuenta con la colaboración de Cerebrate Alta Creatividad, entidad especializada en el acompañamiento psicológico y educativo de las altas capacidades.

El programa, que ha comenzado este sábado, se desarrollará en la sede de la Fundación DISA en Las Palmas de Gran Canaria a lo largo de cuatro jornadas que se prolongarán hasta marzo de 2026. Las siguientes sesiones tendrán lugar el 15 de noviembre, el 7 de febrero y el 14 de marzo, todas en horario de 14:00 horas.

Conserjería regional

Según detalla la Consejería regional en una nota, se trata de un espacio en el que las familias podrán comprender mejor las características y necesidades de sus hijos e hijas, fortaleciendo vínculos afectivos y fomentando la creatividad como vía de aprendizaje compartido.

La iniciativa está dirigida a familias con niños, niñas y adolescentes identificados con altas capacidades, con edades comprendidas entre los seis y los dieciséis años. A través de dinámicas colaborativas, talleres y experiencias creativas, el programa busca fortalecer las habilidades socioemocionales, la comunicación y la empatía familiar, potenciando un acompañamiento integral al talento desde la infancia.

Metodología del proyecto

De este modo, la metodología del proyecto se fundamenta, según detallan, en el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y la experiencia compartida, inspirada en el modelo de Enriquecimiento de Tipo III de Renzulli. Las sesiones están diseñadas para promover la autoexpresión, el pensamiento crítico y la resolución creativa de desafíos, integrando a las familias como compañeras de aprendizaje.