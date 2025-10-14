El principal partido de la oposición en el Cabildo pide la dimisión de la consejera insular de Acción Social y de su homóloga en el Gobierno regional

Marián Franquet, Consejera insular del PSOE y Tamara Raya, Secretaria General del PSOE en Tenerife.

El Partido Socialista de Tenerife muestra su preocupación por las políticas de acción social. Reclaman una agilización de las listas de espera en los centros de mayores. En rueda de prensa han denunciado el aumento en más de un 50% de las listas de espera.

El PSOE de Tenerife denuncia la paralización de los asuntos relacionados con la Acción Social. PSOE-Tenerife.

La consejera socialista, Marián Franquet, ha asegurado que el Instituto de Acción Social y Sociosanitaria, IASS, se ha convertido en una consejería de eventos y patrocinios, que no se han creado las plazas prometidas.

Franquet añade que el impago a proveedores desde abril está dañando al tejido empresarial de la isla. Afirma que tiene una deuda de 6 millones de euros.

También, subraya que “la vicepresidenta y consejera de Acción Social, Águeda Fumero, ha venido dando datos falsos. Ha dicho que se han creado 518 plazas nuevas, y eso es falso». La consejera del PSOE afirma «que se comprometieron a crear más de 2.500, y también es falso».

Crisis en Acción Social

La secretaria General, Tamara Raya, ha afirmado que se trata de una crisis sin precedentes, porque «hay centros terminados y cerrados».

Raya ha pedido la dimisión de la consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero, y de su homóloga en el Ejecutivo autónomo, Candelaria Delgado.

Los socialistas proponen un plan de choque urgente para atender los casos más graves relacionados con la vivienda, la salud mental y la discapacidad.





