María Dolores Corujo exige explicaciones al Cabildo insular, señalando deficiencias de extrema gravedad en el centro ubicado en el municipio de Tías

El PSOE de Lanzarote ha denunciado públicamente la situación de precariedad que, según afirman, atraviesan actualmente las distintas residencias de mayores de la isla. La secretaria insular de la formación política, María Dolores Corujo, ha exigido al Cabildo de Lanzarote que ofrezca una explicación detallada sobre lo que está ocurriendo en estos centros sociosanitarios.

Vídeo RTVC

La dirigente socialista ha puesto el foco de sus reclamaciones especialmente en la residencia ubicada en el municipio de Tías, calificando el estado actual de estas instalaciones de extremadamente grave.

Falta de personal cualificado

Corujo ha alertado sobre las graves deficiencias en la atención diaria a los mayores, señalando directamente a presuntas irregularidades en la contratación de los trabajadores.

Según la denuncia pública del partido, actualmente hay personal contratado en estas residencias que carece de la cualificación profesional necesaria desde el punto de vista sanitario y que, sin embargo, se encuentra ejerciendo funciones de esta índole.

Plantillas bajo mínimos

Además de esta situación, la secretaria insular ha advertido que las administraciones competentes han normalizado el hecho de mantener las plantillas de trabajadores totalmente bajo mínimos.

En este sentido, los socialistas critican de forma contundente que las autoridades no estén cubriendo en ningún caso los refuerzos de personal que resultan absolutamente necesarios para garantizar el bienestar y la correcta atención de los usuarios.