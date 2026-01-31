¿Puede tener la inteligencia artificial un escaño en el Parlamento de Canarias?

La Cámara ha puesto en marcha unas jornadas, impulsadas por expertos en informática y derecho, para abordar las aplicaciones prácticas y los retos jurídicos de la inteligencia artificial en el ámbito parlamentario

La inteligencia artificial está cada vez más presente en lo cotidiano, incluso en momentos en el que no somos conscientes de su uso, aunque este nos facilite ciertas tareas. Es por ello que el Parlamento de Canarias ha puesto en marcha una formación, dirigida a su plantilla. Más de 120 trabajadores y trabajadoras se han inscrito en los cursos, impartidos por profesionales informáticos y de derecho, que han tenido como objetivo mostrar las utilidades de un sistema de inteligencia artificial para el funcionamiento de la Cámara.

El programa Tiempo de Alisios, con Elena Falcón, ha querido conocer de cerca esta iniciativa con uno de sus docentes, Carlos Trujillo, doctor en Derecho y perteneciente al grupo de investigación Derecho, Digitalización y Estado del Bienestar, quien en su paso por los micrófonos de La Radio Canaria no ha dudado en señalar la importancia de estas formaciones en el ámbito político.

Trujillo ha desvelado que, si bien, la automatización aceleraría procesos y ahorraría tiempo a los diputados y resto del personal, se corren ciertos riesgos en su aplicación parlamentaria. «El mayor problema es el sesgo algorítmico, es decir, que los datos con los que cuenta la inteligencia artificial den soluciones erróneas y se discrimine, entonces, a un sector de la población», ha comentado el docente.

El uso del deep fake como

El deep fake (falsedad profunda) se convierte en una de las mayores amenazas dentro de la inteligencia artificial. Esta automatización consiste en crear vídeos, audios o imágenes manipuladas para falsear discursos o reacciones y sustituir la voz y cara de una persona para confundir a la audiencia y difundir bulos. El profesor de derecho ha explicado, durante su intervención en el programa, que cuando esto ocurre con un representante público «acarrea un gran revuelo».

El docente ha explicado que cuando hay constancia de que un vídeo ha sido manipulado se debe denunciar en las redes sociales. Actualmente, el Reglamento de la Inteligencia Artificial de la UE indica en uno de sus puntos que todo contenido creado por IA debe indicar su uso, con obligatoriedad, con una frase superpuesta.

Ha diferenciado, también las distintas tipologías de IA: machine learning, deep learning y generative adversarial network.