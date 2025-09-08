El programa de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Rosario 2025 se extenderá del 21 de septiembre al 11 de octubre con una oferta amplia y variada

Presentación del programa de las Fiestas de Honor a Nuestra Señora del Rosario 2025. Imagen Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Fuerteventura

El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido la presentación oficial del programa de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Rosario 2025, patrona de la capital majorera. Un acto que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas por la ciudadanía y que este año contará con un programa diverso y pensado para todos los públicos.

La cita contó con la presencia del alcalde, David de Vera; la concejala de Festejos, Tacoremi Gutiérrez; así como Janey Castañeyra, representante del Grupo de Recreación Deportiva MERACAS, encargados de pregonar las fiestas este año.

El alcalde, David de Vera, subrayó que “estas fiestas son mucho más que un calendario de actos, son tradición, sentimiento y participación. Cada año, clubes deportivos, asociaciones y colectivos se vuelcan para hacer posible que Puerto del Rosario viva unas fiestas patronales a la altura de su gente. En los últimos años hemos querido consolidar actos recuperados como el Memorial Silvestre de León de pesca de altura, además de seguir apostando por citas tan emblemáticas como las 24 Horas de Baloncesto. Queremos que estas fiestas sean participativas, reflejen las demandas que nos traslada la ciudadanía y se conviertan en un espacio de encuentro para todos los vecinos y vecinas”.

Trabajo conjunto

Por su parte, la concejala de Festejos, Tacoremi Gutiérrez, destacó el trabajo conjunto que ha hecho posible el programa de este año. “El 21 de septiembre arrancamos con el pregón a cargo del Grupo MERACAS, un colectivo muy ligado a nuestra historia reciente y que representa el espíritu de unión y convivencia. El calendario incluye el Memorial Ramón Castañeyra, la ofrenda y procesión a Nuestra Señora del Rosario, y propuestas más actuales como el concierto principal de Macaco, la Noche Joven, el Talent Show ‘Puerto tiene talento’, la Carrera Mosquito Color Fest, el Día del Niño con atracciones a precios especiales, el II Paseo Solidario o el espectáculo de humor ‘Risas en Puerto’ con Omayra Cazorla y Daniel Calero».

Tacoremi Gutiérrez agradeció «a todas las concejalías implicadas, a los colectivos y a las personas que se han sumado a este programa, porque gracias a ellos hemos podido diseñar unas fiestas tan completas”.

Deporte, memoria y convivencia

En representación del Grupo de Recreación Deportiva MERACAS, Janey Castañeyra, puso en valor la oportunidad de abrir las fiestas con un mensaje que une deporte, memoria y convivencia, “nuestra intención es hacer un pregón que combine emoción, diversión y también reivindicación. Queremos invitar a toda nuestra gente del 24 Horas, que ya suma cuatro generaciones y una quinta que empieza ahora. Y animamos a todos a disfrutar del inicio de las fiestas con la gran cita del baloncesto, que este año terminará con la actuación de un grupo de la casa, Chocolate Sexy”.

Oferta de actos amplia y variada

El programa 2025 se extenderá del 21 de septiembre al 11 de octubre con una oferta amplia y variada: torneos deportivos, festivales, conciertos, verbenas y actividades para todos los públicos, incluidos los más pequeños, que contarán con talleres, cine inmersivo y la tradicional fiesta de la espuma.

Estas fiestas convivirán con actos tradicionales y propuestas innovadoras, diseñadas para que nadie se quede fuera de la celebración. Además, contarán con la colaboración de la Patrulla DiverSex de Altihay LGTBI+ Fuerteventura, la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva y las fuerzas y cuerpos de seguridad, garantizando un entorno festivo más seguro y libre de agresiones.

Las fiestas alcanzarán su punto culminante el martes 7 de octubre, día principal de la patrona, con la solemne eucaristía y la procesión por las calles de Puerto del Rosario.