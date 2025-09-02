Desde septiembre de 2021 hasta julio de 2024 Puerto Naos permaneció en zona de exclusión debido a los gases volcánicos. Este verano ha sido el primero en recuperar casi al completo su normalidad



Muchos de los turistas que visitan las islas lo hacen alojándose en hoteles. Puerto Naos es uno de los centros turísticos más importantes de La Palma y estuvo cerrado mucho tiempo tras la erupción volcánica. Aunque la recuperación no es aun completa, la actividad turística este verano ha dejado buenas cifras.

Zona de playa de Puerto Naos / Kike Rincón (Archivo de Europa Press)

Puerto Naos tiene una de las playas más grandes de la isla e ideal para toda la familia. Este septiembre puerto la localidad volverá a ser la de antes con la vuelta de los estudiantes a su centro escolar.