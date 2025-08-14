La grúa de 70 metros y capaz de cargar hasta 35 toneladas, llevaba en desuso desde 2011 en la antigua Terminal de Contenedores La Candelaria

Informa: RTVC.

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado la retirada de última de las grúas portainer. Después de 14 años en desuso han comenzado los trabajos para desmantelar una primera fase con cuatro módulos.

Pedro Suárez, Presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

En septiembre habrá finalizado el desmantelamiento de esta estructura. Con una altura de 70 metros de altura podía cargar hasta 35 toneladas.

La grúa llevaba en desuso 15 años. Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Desde la Autoridad Portuaria de Tenerife señalan que con 30 años de antigüedad había comenzado a deteriorarse y representaba un peligro para la seguridad de la zona.

Este tipo de grúas está diseñado para la carga y descarga de contenedores desde los buques. Ofrecen una estructura metálica montada sobre rieles para desplazarse a lo largo del muelle.

Retirada en 16 fases

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha destacado, para el desmantelamiento de esta estructura de gran envergadura, se han establecido «estrictas medidas de seguridad».

La grúa Paceco G6 estuvo operativa en la Terminal de Contenedores La Candelaria, en la Dársena de Los Llanos del puerto capitalino.

Informa de que la retirada de la grúa se llevará a cabo en 16 fases, «con el fin de garantizar la integridad estructural durante todo el desmontaje y evitar cualquier riesgo para las operarios y el entorno portuario».

Las obras incluyen la desconexión de sistemas eléctricos y mecánicos, el desmontaje de estructuras metálicas, y el aseguramiento de cada componente para su posterior manipulación y gestión integral de los residuos generados.

Estos trabajos han sido adjudicados a Reciclajes Canarias, por 256.121 euros, y un plazo de ejecución de 1 mes.