Reclaman que el Puerto de Tazacorte se adapte para aprovechar su potencial

Vecinos, comerciantes y turistas reclaman que el Puerto de Tazacorte adapte sus infraestructuras para aprovechar el potencial de la zona

El Puerto de Tazacorte es una de las zonas con más sol de toda Europa, un hecho que lo convierte en un destino atractivo para locales y visitantes. Sin embargo, muchos usuarios de la zona reclaman que se adapten los servicios para poder abastecer la demanda de sus usuarios.

Vecinos, comerciantes de la zona y turistas reclaman que se amplíe la oferta alojativa, lo que permitiría generar más puestos de trabajo vinculados al turismo y al sector servicios.

Aproximadamente la mitad de las viviendas de la zona se concibieron como Viviendas de Protección Oficial y, aunque muchas de ellas se convirtieron en viviendas vacacionales, no es suficiente para dar respuesta a la demanda.

En comparación, la zona de Los Cancajos cuenta con más infraestructura turística que todo el litoral de la comarca oeste.

