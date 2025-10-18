ES NOTICIA

Los vecinos de San Juan de la Rambla se quejan del estado de abandono del municipio

Redacción RTVC
Los vecinos denuncian una falta de servicios básicos que es evidente y que les afecta desde hace años

Informa. Nerea de Ara / Gloria Torres

En San Juan de la Rambla, en Tenerife, decenas de vecinos de la zona costera del municipio se han manifestado este sábado por el abandono que dicen sufrir por parte del Ayuntamiento.

Denuncian una falta de servicios básicos que es evidente y que les afecta desde hace años. Así como que nadie les ha aportado una solución.

Bajo el lema «Litoral, abandono total» los vecinos de la costa han denunciado que llevan años soportando un abandono por parte del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla. Este abandono se ha traducido, en numerosos problemas como falta de mantenimiento o de limpieza. Un hecho que según han afirmado, afecta a vecinos de todas las edades.

Falta de servicios básicos

Por su parte, el Ayuntamiento ha desmentido que exista esta dejadez. Afirman que cada día hay operarios de limpieza y recuerdan que durante este mandato se invertirán 6 millones de euros para la mejora de la zona.

