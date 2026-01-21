Quema 30 contenedores en un mes en Santa Cruz de Tenerife

En octubre de 2024 este hombre quemó 30 contenedores de basura en Santa Cruz de Tenerife, por lo que irá cuatro años a la cárcel

Un hombre acusado de quemar una treintena de contenedores de basura en Santa Cruz de Tenerife en octubre de 2024 ha aceptado en una vista celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial cuatro años de cárcel. En uno de los incendios, llegó a poner en riesgo a pacientes de un hospital. Fue en este caso cuando fue detenido. Se quedó mirando el incendio y cómo lo sofocaban, después se cambió de ropa e intentó continuar incendiando más contenedores hasta su detención.

La sentencia de conformidad incluye el pago de 35.500 euros reclamados por el Ayuntamiento de Santa Cruz y 22.000 por varias aseguradoras.

Al acusado se le atribuye haber prendido fuego a treinta contenedores de basura propiedad municipal destinados al servicio de limpieza. Están valorados en entre 3.000 y 254 euros y varios vehículos que estaban aparcados en la calle en las cercanías.

Especialmente grave se considera su actuación en los alrededores del Hospital Parque, en el centro de la ciudad. Este incendio implicó un grave riesgo para los pacientes, personal sanitario y transeúntes.

En concreto, el incendio tuvo lugar a cinco metros del almacenamiento de gases tales como oxígeno y nitrógeno, y del área de Resonancias Magnéticas, que contiene helio, con la consiguiente toxicidad derivada de un posible escape.

El encausado se quedó observando cómo ardían los recipientes y era sofocado el fuego para a continuación cambiarse de ropa en unos baños públicos y de camino seguir manipulando más contenedores, pero sin conseguir que ardieran hasta que fue detenido por la Policía Local.