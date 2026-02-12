La canción se estrenará este jueves 12 de febrero a las 23:00 horas

El artista canario Quevedo anuncia que este jueves 12 de febrero sacará su nuevo sencillo titulado `Ni Borracho´, un tema que rinde homenaje a los carnavales de Canarias. La canción y el videoclip se estrenarán este jueves a las 23:00 hora canaria.

Imagen de Quevedo presentando un adelanto de su nuevo tema ‘Ni borracho’ en sus redes sociales / Instagram Quevedo

La canción fue anunciada por el propio artista a través de sus perfiles en redes sociales con un vídeo grabado frente al Atlántico, en el municipio de Gáldar, desde donde se pudo escuchar un adelanto del tema. El lanzamiento coincide con las celebraciones del Carnaval de Las Palmas, que se extienden del 8 de febrero al 16 de marzo.

Se trata del primer tema que publica el artista en 2026, marcando así el inicio de su nueva etapa musical tras un año anterior cargado de éxitos y giras.

Un himno para el Carnaval

‘Ni borracho’ nace con clara vocación festiva. El tema, con ritmo de merengue y sonidos latinos, rinde homenaje al ambiente carnavalero de las islas y está pensado para convertirse en una de las canciones más sonadas de estas fiestas.

La letra hace referencia a la vida nocturna en Canarias, al ambiente de celebración y a elementos culturales propios del archipiélago, reforzando el vínculo del artista con su tierra natal.

Presentación y adelanto

Con el Faro de Sardina de fondo y ritmos carnavaleros, Quevedo compartió un vídeo en sus redes sociales donde interpretaba un fragmento del tema. Además, el lanzamiento se verá acompañado por un videoclip rodado en localizaciones de las islas, manteniendo la estética festiva y tradicional vinculada al Carnaval.

El estreno coincide con el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebra entre febrero y marzo y constituye una de las fiestas más importantes del calendario festivo canario. El tema ya está despertando expectación entre seguidores y artistas locales por su potencial para convertirse en la banda sonora del Carnaval.

Después de un 2025 exitoso

El lanzamiento de `Ni Borracho´ sigue a un año muy fructífero para Quevedo, quien durante 2025 cosechó éxitos con varios singles y una gira por toda España que consolidó aún más su posición en la música urbana.

Con este lanzamiento, el cantante refuerza su apuesta por visibilizar la cultura del archipiélago a través de su música. Además, el artista vuelve a poner de relieve su vínculo con Canarias y su capacidad de producir música que conecta con el público más allá del territorio insular.