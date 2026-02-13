Quevedo revienta las redes con ‘Ni borracho’

El nuevo tema del artista canario Quevedo supera las 149.000 visualizaciones en YouTube pocas horas tras su estreno y empieza a sonar ya como banda sonora espontánea del Carnaval

Menos de 24 horas después de su lanzamiento, ‘Ni borracho’, el último sencillo de Quevedo, empieza a consolidar su presencia en redes sociales y plataformas digitales con cifras que reflejan un arranque muy fuerte de seguimiento.

El videoclip oficial de ‘Ni borracho’, publicado en el canal del artista en YouTube, acumula más de 149.000 visualizaciones en apenas unas horas desde su estreno, situándose como uno de los lanzamientos más comentados del día en el territorio español y latino.

Además, en Spotify, el tema ya figura como uno de los estrenos más guardados por usuarios en listas personales, lo que indica una rápida adopción y repetición del tema entre oyentes desde primeras horas.

Impacto en redes

En redes sociales como Instagram y otras plataformas de vídeo corto, miles de usuarios están compartiendo clips con el tema de fondo, y algunos de esos contenidos suman ya decenas de miles de reproducciones e interacciones, especialmente en publicaciones relacionadas con el ambiente festivo del Carnaval y la identidad cultural canaria.

En apenas unas horas, el tema ha pasado de ser un estreno esperado a convertirse en tema recurrente en historias, reels y vídeos improvisados, muchos grabados directamente desde las calles de Canarias. Para muchos seguidores, el single llega en el momento justo y refuerza el vínculo del artista con su tierra, consolidando su papel como uno de los referentes musicales más influyentes del momentol.

Con estas cifras tempranas, la canción —que sigue ligada al entorno del Carnaval y al orgullo regional— apunta a convertirse en uno de los fenómenos musicales del momento, continuando el impulso generado por el anuncio del lanzamiento y su conexión con las fiestas populares.