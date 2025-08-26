Quevedo cerrará la gira del disco ‘Buenas Noches’ el 30 de noviembre

El cantante Quevedo terminará su gira con paradas en Milán, Londres y Oporto el 30 de noviembre. Las entradas salen a la venta este martes a las 11 de la mañana

Quevedo cerrará en noviembre la gira de presentación de su más reciente disco, ‘Buenas Noches’ (2024), con tres paradas en suelo europeo y fuera de España. Concretamente será en Milán (Fabrique, día 25), Londres (Electric Brixton, día 28) y Oporto (Gondomar Multiusos, día 30), según ha anunciado su oficina este lunes.

Las entradas para dichos eventos estarán disponibles en su web oficial a partir de este martes, 26 de agosto, a las 11 de la mañana.

Más de 40.000 personas se reunieron en el Estadio de Gran Canaria para el concierto de Quevedo / EFE/ Elvira Urquijo A.

Fin de una gira de 7 meses

Fue el pasado mes de febrero cuando el artista inició este ‘tour’ que ha pasado también por América y al que todavía le restan algunas fechas en España. Aquí volverá a actuar a partir del 4 de septiembre con su concierto en el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao, este con todas las entradas agotadas.

También agotadas aparecen ya las entradas del 8 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona (no así las del día 9). No quedan tampoco para el de Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga los días 13 y 14, las del Coliseum de A Coruña el 26 de septiembre (para el 27 sí quedan localidades) y las de Valencia, en el Roig Arena, el 2 de octubre.

Gira por Estados Unidos

Como estaba previsto, además, ofrecerá ocho actuaciones en EE.UU. Desde el arranque el 29 de octubre en Dallas y la conclusión el 16 de noviembre en Orlando.

‘Buenas Noches’, su segundo disco, se mantiene actualmente como el álbum más reproducido en Spotify en sus primeras 24 horas en la calle, con 12,2 millones de escuchas que pulverizaron el registro histórico que él mismo había asentado con su anterior trabajo, ‘Donde quiero estar’ (2023).