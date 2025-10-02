ES NOTICIA

La quiebra de la aerolínea Fly Play deja a cientos de canarios atrapados en Islandia

Redacción RTVC

Varios canarios han tenido que pagarse un viaje de vuelta desde Islandia a las Islas debido a la quiebra de la aerolínea Fly Play

La reciente quiebra de la aerolínea islandesa Fly Play ha provocado el caos entre miles de pasajeros europeos, entre ellos numerosos canarios, que se han visto sorprendidos por la suspensión repentina de operaciones. La compañía ha cancelado al menos nueve rutas entre Islandia y España, afectando directamente a las conexiones con Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Muchos de los viajeros afectados continúan aún sin poder regresar a casa, mientras que otros han tenido que buscar soluciones por su cuenta, abonando billetes en otras aerolíneas a precios mucho más elevados de lo habitual.

Sin previo aviso

Los pasajeros denuncian que no recibieron ningún aviso previo por parte de Fly Play y que la interrupción de los vuelos se produjo de forma abrupta, obligándolos a improvisar alternativas de regreso.

Algunos afectados ya han podido volver a las Islas, aunque con un coste económico importante que, por el momento, nadie les ha reembolsado.

