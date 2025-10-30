La carrera se disputará este sábado y los vehículos tendrán prohibido estacionar en varios tramos de la carretera

El Rallye de Maspalomas, en Gran Canaria, que se disputa este sábado, quiere cuidar al máximo la seguridad de la prueba, sobre todo en los tramos cronometrados, recordando las ya habituales medidas de autoprotección, más los avisos y recomendaciones de los comisarios de ruta.

El Rallye de Maspalomas provocará cortes en el tramo «Cazadores-La Cumbre» / Imagen cedida por Escudería Maspalomas

En esta edición, se deben tener en cuenta otras medidas especiales de seguridad, que afectan al tramo de «Cazadores – La Cumbre» y donde se hace especial hincapié en que se tendrá prohibido aparcar en todo el perímetro de esta carretera.

Zona de exclusión de aparcamiento

Esta condición la impuso la Consejería Medio Ambiente de Gran Canaria para autorizar la celebración de este tramo. Se establece una zona de exclusión de aparcamiento de vehículos desde la salida hasta el km 5.

Por otro lado, la zona de meta quedará libre, justo a partir de la curva del Pozo, (cruce con la pista del Roque Saucillo), donde se encuentra la conocida «curva del agua».

Además del deber de los aficionados de colocarse en lugares elevados y seguros, la organización de la Escudería Maspalomas recuerda también que no se deben olvidar otras prohibiciones, como la de caminar por el tramo 30 minutos antes del comienzo del mismo.

Desde la organización también se pide respeto al medio ambiente del entorno y no dejar rastro, ni basuras ni desperdicios. Finalmente, a través de un comunicado, se pide como mínimo y en lo posible, dejarlo todo igual a como lo encuentren e incluso mejorarlo.