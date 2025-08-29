El espacio se acordonó para garantizar la seguridad de los viandantes mientras se desarrollan estos trabajos, detallan fuentes de la corporación local

Una rama de gran tamaño se ha desprendido de un árbol en la plaza del Príncipe y ha causado desperfectos en un vehículo estacionado, así como al muro perimetral de la propia plaza. Los operarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han acordonado este viernes la zona.

La caída de una rama de gran tamaño en la plaza del Príncipe afecta a un coche estacionado. Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife.

Operarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han acordonado este viernes la zona donde una rama de gran tamaño se ha desprendido de un árbol en la plaza del Príncipe y ha causado desperfectos en un vehículo estacionado, así como al muro perimetral de la propia plaza.

Trabajadores del área de Parques y Jardines se encuentran en el lugar realizando las labores de retirada de la rama y de limpieza de la zona.

De manera preventiva, el espacio se acordonó para garantizar la seguridad de los viandantes mientras se desarrollan estos trabajos, detallan fuentes de la corporación local.

Determinar las causas de la caída de la rama

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, subraya que «la seguridad de los vecinos y vecinas es nuestra máxima prioridad. Hemos actuado con rapidez para asegurar la zona y vamos a esperar el informe técnico que determine las causas de la caída de esta rama».

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señala que «además de la retirada de la rama, se está llevando a cabo una evaluación de los daños ocasionados, tanto de la plaza como en los bienes de terceros que se han visto afectados. A partir de ahí, se tomarán las medidas necesarias».

El Ayuntamiento elaborará un informe técnico para esclarecer las circunstancias de la caída y continuará supervisando el estado del arbolado en la plaza del Príncipe y en el resto de la ciudad «reforzando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos», añade la nota.