Ramírez anuncia la llegada de un extremo y de un delantero

Ramírez anuncia la inminente llegada de un extremo y un delantero cedido por un equipo de Primera, mientras fija el objetivo de los 50 puntos para luchar por el ascenso

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha adelantado este lunes que el club tiene muy avanzado el fichaje de un extremo, que podría incorporarse a los entrenamientos la próxima semana al regreso de las vacaciones navideñas, así como la llegada de un delantero, cedido por un equipo de Primera División, aunque por él habrá que esperar más tiempo.

En una entrevista concedida a la emisora oficial de la entidad, UD Radio, el dirigente isleño ha confirmado lo que avanzó días atrás, y es que el fichaje del atacante colombiano Nicolás Benedetti, ya presentado, no será el único en el mercado invernal.

Sobre Jaime Mata

El presidente del club se ha referido también a la rescisión de contrato de Jaime Mata, anunciada el domingo, y ha asegurado que no ha habido «ningún problema» con el veterano delantero madrileño para llegar a un acuerdo de desvinculación.

El reto de los 50 puntos

Por otro lado, Ramírez mantiene el discurso de conseguir cuanto antes los 50 puntos para asegurar la permanencia, y a partir de ahí, optar a los puestos de promoción, o de ascenso directo, condición que ostenta al término de 2025, solo por detrás del Racing de Santander, líder en solitario de la competición.

«El objetivo prioritario es conseguir los 50 puntos, y atisbo que los podemos lograr en pocos meses. Si se hace a tiempo, podrás jugar una promoción, y si lo haces rematadamente bien, podrías ir al ascenso directo, pero tenemos que seguir trabajando desde la humildad», ha recalcado.