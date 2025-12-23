Rayco García se convierte en el mayor accionista del CD Tenerife

El empresario tinerfeño presentó unas 172.000 acciones en la nueva Junta General de accionistas

El joven empresario Rayco García se convirtió este lunes en el mayor accionista del CD Tenerife tras presentar casi 172.000 acciones en la nueva Junta General de accionistas del club blanquiazul y superando al antiguo máximo accionista, José Miguel Garrido.

Rayco García (segundo por la derecha) se convierte en el mayor accionista del CD Tenerife. Imagen del CD Tenerife

El empresario de Santa Úrsula participó con 53 acciones a su nombre, con 29.774 adquiridos por una de sus empresas, RGConsultant & Sport Solutions, y con 132.554 aportados por Cabrera Real State, firma de la que también es dueño. Esto se supone un total de 162.381 acciones.

Durante la Junta General de accionistas del club blanquiazul estuvo representado el 79,8 % del capital social de la entidad, unas 421.972 acciones acumuladas por 25 representantes presentes.

Epígrafes aprobados

La junta ordinaria comenzó con la petición de la aprobación de las cuentas del pasado ejercicio económico, del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025, un curso en el que el volumen de pérdidas fue de 4.851.000 euros y la deuda, de 25.372.000 euros.

Otro de los pasos y sorpresas de la fecha fue la oficialización de que García se convertía en el máximo accionista, una vez adquirió el paquete del empresario Juan Pelayo, colocándose con 12.000 títulos más por encima de Garrido.

Salvo el punto tercero en el que se proponía rebajar el número de acciones para asistir y votar, todos los demás epígrafes del orden del día se aprobaron con solvencia.