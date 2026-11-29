Consulta el horario del RC Celta vs Villareal CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J14 de LaLiga EA Sports 26-27. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

El Celta de Vigo recibe este domingo, 29 de noviembre, al Villareal CF en el estadio Abanca-Balaídos de Vigo. El partido comenzará a las 17:30 horas (hora canaria) y corresponde a la jornada 14 de la Primera División de la LaLiga EA Sports 26-27. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es.

Celta de Vigo vs Villareal CF J14 LaLiga EA Sports 29 de noviembre

Cómo llegan ambos equipos

El Celta llega a la cita en la decimocuarta posición, con 13 puntos, después de sumar dos victorias, siete empates y cuatro derrotas en las primeras jornadas. Por su parte, el Villareal, llega con un poco de ventaja en la décima posición con 15 puntos, tras conseguir cuatro victorias, tres empates y seis derrotas.

En lo que va de temporada, los celestes han marcado once tantos y han encajado doce, mientras que el submarino amarillo ha sumado 19 goles a favor y 18 en contra.

Ambos equipos vienen de ser derrotados en sus últimos encuentros. El Celta de Vigo llega tras una derrota por 2-1 frente al Real Madrid. Por su parte, el Villareal ha perdido 3-2 frente al FC Barcelona. Ambos equipos se preparan para cambiar esta narrativa en el estadio de Vigo.

Últimos enfrentamientos

Ambos equipos se igualan en sus últimos cinco duelos directos. Tanto el Villareal como el Celta se enfrentan con dos victorias cada uno y un empate. El Villareal se alzó por 2-1 en el último encuentro. Sin embargo, el partido anterior fue un empate 1-1 para ambos conjuntos.

El último precedente de ambos equipos en Vigo fue durante el encuentro del pasado abril, donde el Villareal obtuvo una victoria como visitante marcando 2 tantos, frente al Celta que tan solo logró uno.

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