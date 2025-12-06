Diferentes colectivos rechazan en Gran Canaria la condena al Fiscal General del Estado

Una veintena de colectivos sociales y sindicatos se han concentrado en la Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria el fallo condenatorio del Fiscal General del Estado

Mary Pita, Activista Social.

Una veintena de colectivos se han concentrado para protestar contra la codena del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. La convocatoria ha sido en la Ciudad de La Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Concentración en la Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria contra la condena al Fiscal General del Estado.

Denuncian que ha sido un «juicio político» y piden la independencia judicial. Bajo el lema “Ni acatamos ni respetamos la sentencia del fiscal general” han reclamado una repetición del juicio por parte del Tribunal Supremo.

Una cita integrada por veteranos dirigentes y militantes del PSOE o Nueva Canarias, así como, representantes sindicales y de entidades sociales.



‘Golpe Judicial’

Los manifestantes consideran que ha sido “un golpe judicial que vulnera el Estado de Derecho” por lo que insisten en el lema de la convocatoria: “Ni acatamos ni respetamos esta condena”.

Esta concentración se ha producido quince días después de que el Tribunal Supremo hiciera público el sentido del fallo a Álvaro García Ortiz. Condenado a 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados, a la inhabilitación especial para el cargo por de dos años.

Además, el fallo incluyó una indemnización «por daños morales» a Alberto González Amador de 10.000 euros.