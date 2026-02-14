A la mujer se le evacuó en estado crítico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Una mujer de 79 años fue recuperada en la tarde de este viernes de una recuperada de una parada cardiorrespiratoria que sufrió en el Paseo de la Playa de Meloneras. En concreto, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Imagen cedida.

Servicio de Urgencias Canario

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, tras recibir el aviso del incidente, un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) dio determinadas indicaciones. Todo ello, mediante teleasistencia a los efectivos de Cruz Roja para que comenzaran a practicar maniobras de reanimación.

Una vez en el lugar, el personal sanitario continuó con maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas. Además de aplicar el desfibrilador que realizó varias descargas, logrando recuperar el pulso de la afectada.

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

De esta manera, a la mujer se le estabilizó y trasladó en una ambulancia medicalizada hasta una zona cercana donde tomó tierra un helicóptero medicalizado. A la mujer se le evacuó en estado crítico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional colaboraron con el resto de los recursos de emergencias mientras que los bomberos de San Bartolomé de Tirajana aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero en la zona que habían habilitado para ello.