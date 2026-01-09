La senderista, de 70 años, sufrió heridas de carácter moderado mientras practicaba senderismo en Fuencaliente

Una mujer de 70 años ha resultado herida este viernes con lesiones de carácter moderado tras sufrir un accidente mientras practicaba senderismo en Fuencaliente.

Los hechos han sucedido poco antes de las 14.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que una senderista había sufrido una caída en el Sendero GR-131 y precisaba asistencia sanitaria.

Rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta la mujer y, tras prestarle una primera atención, la izaron en camilla a la aeronave para evacuarla hasta el aeropuerto de la isla. Ya en tierra, le asistió por el personal del SUC y trasladó al hospital insular.