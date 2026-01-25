Recuperado el cuerpo de un hombre fallecido en la costa de La Gomera

El cadáver se localizó a cien metros de la costa de La Gomera

Salvamento Marítimo ha recuperado a cien metros de la costa de La Gomera el cuerpo de un hombre de 48 años fallecido, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112.

En la imagen, una embarcación de Salvamento Marítimo. EFE/Adriel Perdomo

Poco después de la diez de la mañana, la sala del 112 recibió un aviso sobre la localización del cadáver, flotando a cien metros de la costa en la Playa de la Cueva, en el municipio de San Sebastián de La Gomera.

Al lugar fue enviada una embarcación de Salvamento Marítimo, cuyos efectivos rescataron el cuerpo y lo trasladaron hasta el puerto de San Sebastián de La Gomera.

El personal del Servicio de Urgencias Canario tuvo que atender a una mujer con una crisis de ansiedad de carácter leve y la trasladó al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.