Tres nuevas adendas amplían el programa insular 2023–2027 y garantizan inversiones continuadas en templos, bienes artísticos y archivos históricos

El Cabildo de Tenerife y el Obispado de la isla han reforzado su colaboración institucional para preservar el patrimonio histórico eclesiástico. Ambas entidades firmaron este lunes tres adendas que amplían y concretan las actuaciones del programa insular de patrimonio 2023–2027. El acuerdo refuerza una estrategia conjunta y planificada para proteger bienes de alto valor cultural. La iniciativa consolida la cooperación pública y eclesiástica en materia patrimonial.

Declaraciones: Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife / Eloy Santiago, obispo de la Diócesis de Tenerife

Intervenciones en templos y ermitas

Las adendas incorporan actuaciones en templos y ermitas emblemáticas de la isla. Entre los espacios destacados figuran el templo de Santo Domingo en Güímar y la parroquia de San Juan Bautista en San Juan de la Rambla. El programa incluye también las ermitas de Nuestra Señora de Regla y San Telmo.

Estas intervenciones buscan preservar la arquitectura y los elementos constructivos originales. El objetivo principal pasa por garantizar la estabilidad, autenticidad y conservación de estos inmuebles, protegiendo un legado clave de la historia religiosa y social de Tenerife.

Protección del arte sacro y el patrimonio sonoro

El convenio contempla la recuperación y conservación de retablos barrocos. También abarca obras pictóricas, imágenes religiosas y artesonados históricos. Estas piezas forman parte del núcleo artístico del patrimonio eclesiástico insular.

La iniciativa pretende mantener su integridad y asegurar su acceso al público. La conservación contribuye al conocimiento colectivo y al disfrute cultural, reforzando el patrimonio eclesiástico como bien común de la sociedad tinerfeña.

Otra línea prioritaria se centra en la restauración de órganos musicales históricos. El programa incluye la segunda fase del órgano de la iglesia de San Francisco de Asís. Este instrumento está considerado un patrimonio sonoro único en la isla y, con esta intervención, se busca proteger su valor musical, histórico y litúrgico.

Inversión pública

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subrayó que invertir en patrimonio es apostar por el futuro. La iniciativa impulsa empleo especializado en restauración, arquitectura y conservación. También genera oportunidades en historia del arte, musicología y digitalización documental. Según precisó, el Cabildo financia cerca del 70 % de las restauraciones de inmuebles. La corporación insular asume, además, el 100 % de las actuaciones del Archivo Histórico Diocesano. Este respaldo económico asegura la continuidad de los trabajos a medio y largo plazo.

Por su parte, el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, destacó la utilidad del convenio cuatrienal.

El marco permite ordenar las restauraciones y consensuar prioridades. El acuerdo facilita la coordinación entre las instituciones implicadas. Asimismo, impulsa la digitalización de libros históricos y archivos parroquiales. Esta labor garantiza la conservación y el acceso público a documentos de alto valor histórico con una gran relevancia cultural y genealógica para la isla.

Un enfoque integral y social

La directora insular de Patrimonio Cultural, Isabel de Esteban, resaltó el enfoque integral del programa. Las adendas combinan restauración, difusión y uso social del patrimonio. “La colaboración entre el Cabildo y el Obispado asegura que nuestro patrimonio religioso siga siendo un bien vivo, útil y compartido por toda la sociedad tinerfeña”, ha aseverado.

Las actuaciones se integran en un plan estratégico con inversiones continuadas hasta 2027. El programa garantiza la protección de bienes inmuebles, bienes muebles y archivos históricos, reforzando la identidad cultural de Tenerife.