Se completa el regreso de la Brigada Líbano XLIII a Gran Canaria

La tercera y última rotación de la Brigada Líbano XLIII llega a Gran Canaria desde tierras libanesas tras seis meses de despliegue

Este martes llegaron a Gran Canaria los militares que componen la tercera y última rotación del contingente Brigada Líbano XLIII, que han estado realizando sus cometidos en el sur del Líbano durante los últimos meses.

Se completa el regreso de la Brigada Líbano XLIII. Ministerio de Defensa.

Con esta rotación, encabezada por el general Ricardo Esteban Cabrejos, jefe la Brigada Líbano XLIII, se completa el regreso de personal que, tras finalizar con éxito su misión. El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias (MCANA) del Ejército de Tierra y por el general de división Alfonso Pardo de Santayana, jefe del Estado Mayor del MCANA, los recibieron acompañados por una representación de autoridades militares de las diferentes Unidades que han aportado personal al contingente.