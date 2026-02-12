Con la fantasía Icónica, diseñada por Alexis Santana, Carla Castro Castellano ya es la nueva reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Carla Castro Castellano es la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Su fantasía llamada ‘Icónica’, diseñada por Alexis Santana y en representación de McDonald’s y El Día, ha logrado el cetro del carnaval chicharrero.

Carla Castro Castellano, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Imagen de Álvaro Armas/RTVC

El escenario del carnaval del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife vivió este miércoles uno de los actos más importantes de las fiestas chicharreras que se centran este año en ‘Los Ritmos Latinos’.

Tras las emotivas actuaciones y con un público totalmente entregado a cada una de las aspirantes, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 ya tiene a su reina y a sus damas de honor que fueron las siguientes candidatas:

Primera Dama de Honor

Arlena Rubí Mantecón Hernández, con la fantasía “Luminis”, de Santi Castro, representando al Centro Comercial Añaza Carrefour.

Segunda Dama de Honor

Cecilia Esther Díaz Hernández, con la fantasía “Sueños de Cristal”, de Sedomir Rodríguez de la Sierra, representando a Dormitorum y Diario de Avisos.

Tercera Dama de Honor

Daniela Sánchez Padilla, con la fantasía “Atamande”, de Team Santana Carnaval, en representación de Repsol Grupo González Canarias.

Cuarta Dama de Honor

Alianara León Hernández, con la fantasía “De tu infierno a mi cielo”, de Yosué Riverol, representando al Cabildo Insular de La Palma y al Ilustre Ayuntamiento de El Paso.

Imágenes de la Gala de la Reina 2026 del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Nombre y orden de las candidatas que optaron al cetro del carnaval

Arlena Rubí Mantecón Hernández (Candidata nº1)

Arlena Rubí Mantecón Hernández, candidata número 1 a Reina del Carnaval 2026 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Fantasía: Luminis

Diseñador: Santi Castro

En representación de Centro Comercial Añaza Carrefour

Daniela Sánchez Padilla (Candidata nº2)

Daniela Sánchez Padilla, candidata número 2 a Reina del Carnaval 2026 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Fantasía: Atamande

Diseñador: Team Santana Carnaval

En representación de Repsol Grupo González Canarias

Leire García Santana (Candidata nº3)

Leire García Santana, candidata número 3 a Reina del Carnaval 2026 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Fantasía: Confía

Diseñador: Jorge González Santana

En representación de Broker Mediterráneo Consulting Group

Melania Hernández Torres (Candidata nº4)

Melania Hernández Torres, candidata número 4 a Reina del Carnaval 2026 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Fantasía: Latir

Diseñador: Jorán Torres y su equipo

En representación de Estilista Candy Torres, Michelle Andana, Taller de Chapa y Pintura José Pedro y Restaurante Amigos del Norte

Carla Castro Castellano (Candidata nº5)

Carla Castro Castellano, candidata número 5 a Reina del Carnaval 2026 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Fantasía: Icónica

Diseñador: Alexis Santana

En representación de McDonald’s y El Día

Cecilia Esther Díaz Hernández (Candidata nº6)

Cecilia Esther Díaz, candidata número 6 a Reina del Carnaval 2026 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Fantasía: Sueños de cristal

Diseñador: Sedomir Rodríguez de la Sierra

En representación de Dormitorum y Diario de Avisos

Elizabeth Beltrán Correa (Candidata nº7)

Elizabeth Beltrán Correa, candidata número 7 a Reina del Carnaval 2026 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Fantasía: Saher

Diseñador: Dani y Diana Mena

En representación del Ayuntamiento de Arona y Grupo Flipper

Alexia Hernández Adrián (Candidata nº8)

Alexia Hernández Adrián, candidata número 8 a Reina del Carnaval 2026 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Fantasía: Tenerife

Diseñador: Juan Carlos Armas

En representación del Centro Comercial Alcampo La Laguna

Lara Rodríguez Lorenzo (Candidata nº9)

Lara Rodríguez Lorenzo, candidata número 9 a Reina del Carnaval 2026 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Fantasía: Lágrimas de sal

Diseñador: Asociación Cultural Nira y Arganada Lorenzo Padrón

En representación de Malidente SLU y Repsol Palo Blanco

Alianara León Hernández (Candidata nº10)

Aliana León Hernández, candidata número 10 a Reina del Carnaval 2026 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Fantasía: De tu infierno a mi cielo

Diseñador: Yosué Riverol

En representación del Cabildo Insular de La Palma y al Ilustre Ayuntamiento de El Paso

Melissa Mayor Peña (Candidata nº11)

Melissa Mayor Peña, candidata número 11 a Reina del Carnaval 2026 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Fantasía: Etérea

Diseñador: Ruymán Pérez Jorge

En representación de Hidráulica Tinerfeña S.L

Artistas al ‘estilo latino’

Esta gala contó con la actuación del grupo cubano Los 4 de Cuba y del reconocido cantante Manny Manuel, conocido como ‘El Rey de Corazones’, uno de los grandes exponentes del merengue a nivel internacional, cuyas canciones son habituales en cualquier celebración carnavalera.

Por otro lado, Paula Vázquez y Alexis Hernández fueron los presentadores de esta gran gala del Carnaval de Santa Cruz. Ambos condujeron una gala en la que el jurado tuvo la difícil tarea de elegir a la nueva Reina. Estos miembros valoraron no solo la belleza de las candidatas, sino también la originalidad de sus trajes, la puesta en escena y la actitud sobre el escenario.

Jurado

El jurado que eligió la reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 no solo eligió a la ganadora del cetro chicharrero, también tomó la decisión de escoger a su corte de honor. Estos fueron los integrantes del jurado:

Lorenzo Caprile , modista.

, modista. Raquel Sánchez Silva , presentadora.

, presentadora. Jaydy Michel , modelo y actriz.

, modelo y actriz. Sergio Macías , diseñador de la escenografía del Carnaval 2026.

, diseñador de la escenografía del Carnaval 2026. Puchi Méndez , periodista de Radio Club Tenerife.

, periodista de Radio Club Tenerife. Mayer Trujillo , director de Radio Canaria.

, director de Radio Canaria. Pedro Mengíbar , presidente del Aula de Cultura del Carnaval.

, presidente del Aula de Cultura del Carnaval. Ian Comfort , CEO del Carnaval de Notting Hill.

, CEO del Carnaval de Notting Hill. Miguel Ángel González Suárez , presidente de la Federación de Periodistas de Turismo en España.

, presidente de la Federación de Periodistas de Turismo en España. Beatriz Barrera , presidenta del Casino de Tenerife.

, presidenta del Casino de Tenerife. Nayarit Desirée Herrera Herrera, en representación del jurado popular.

Dónde se pudo ver la Gala de Elección de la Reina