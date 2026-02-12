Carla Castro Castellano, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Con la fantasía Icónica, diseñada por Alexis Santana, Carla Castro Castellano ya es la nueva reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
Carla Castro Castellano es la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Su fantasía llamada ‘Icónica’, diseñada por Alexis Santana y en representación de McDonald’s y El Día, ha logrado el cetro del carnaval chicharrero.
El escenario del carnaval del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife vivió este miércoles uno de los actos más importantes de las fiestas chicharreras que se centran este año en ‘Los Ritmos Latinos’.
Tras las emotivas actuaciones y con un público totalmente entregado a cada una de las aspirantes, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 ya tiene a su reina y a sus damas de honor que fueron las siguientes candidatas:
Primera Dama de Honor
Arlena Rubí Mantecón Hernández, con la fantasía “Luminis”, de Santi Castro, representando al Centro Comercial Añaza Carrefour.
Segunda Dama de Honor
Cecilia Esther Díaz Hernández, con la fantasía “Sueños de Cristal”, de Sedomir Rodríguez de la Sierra, representando a Dormitorum y Diario de Avisos.
Tercera Dama de Honor
Daniela Sánchez Padilla, con la fantasía “Atamande”, de Team Santana Carnaval, en representación de Repsol Grupo González Canarias.
Cuarta Dama de Honor
Alianara León Hernández, con la fantasía “De tu infierno a mi cielo”, de Yosué Riverol, representando al Cabildo Insular de La Palma y al Ilustre Ayuntamiento de El Paso.
Nombre y orden de las candidatas que optaron al cetro del carnaval
Arlena Rubí Mantecón Hernández (Candidata nº1)
Fantasía: Luminis
Diseñador: Santi Castro
En representación de Centro Comercial Añaza Carrefour
Daniela Sánchez Padilla (Candidata nº2)
Fantasía: Atamande
Diseñador: Team Santana Carnaval
En representación de Repsol Grupo González Canarias
Leire García Santana (Candidata nº3)
Fantasía: Confía
Diseñador: Jorge González Santana
En representación de Broker Mediterráneo Consulting Group
Melania Hernández Torres (Candidata nº4)
Fantasía: Latir
Diseñador: Jorán Torres y su equipo
En representación de Estilista Candy Torres, Michelle Andana, Taller de Chapa y Pintura José Pedro y Restaurante Amigos del Norte
Carla Castro Castellano (Candidata nº5)
Fantasía: Icónica
Diseñador: Alexis Santana
En representación de McDonald’s y El Día
Cecilia Esther Díaz Hernández (Candidata nº6)
Fantasía: Sueños de cristal
Diseñador: Sedomir Rodríguez de la Sierra
En representación de Dormitorum y Diario de Avisos
Elizabeth Beltrán Correa (Candidata nº7)
Fantasía: Saher
Diseñador: Dani y Diana Mena
En representación del Ayuntamiento de Arona y Grupo Flipper
Alexia Hernández Adrián (Candidata nº8)
Fantasía: Tenerife
Diseñador: Juan Carlos Armas
En representación del Centro Comercial Alcampo La Laguna
Lara Rodríguez Lorenzo (Candidata nº9)
Fantasía: Lágrimas de sal
Diseñador: Asociación Cultural Nira y Arganada Lorenzo Padrón
En representación de Malidente SLU y Repsol Palo Blanco
Alianara León Hernández (Candidata nº10)
Fantasía: De tu infierno a mi cielo
Diseñador: Yosué Riverol
En representación del Cabildo Insular de La Palma y al Ilustre Ayuntamiento de El Paso
Melissa Mayor Peña (Candidata nº11)
Fantasía: Etérea
Diseñador: Ruymán Pérez Jorge
En representación de Hidráulica Tinerfeña S.L
Artistas al ‘estilo latino’
Esta gala contó con la actuación del grupo cubano Los 4 de Cuba y del reconocido cantante Manny Manuel, conocido como ‘El Rey de Corazones’, uno de los grandes exponentes del merengue a nivel internacional, cuyas canciones son habituales en cualquier celebración carnavalera.
Por otro lado, Paula Vázquez y Alexis Hernández fueron los presentadores de esta gran gala del Carnaval de Santa Cruz. Ambos condujeron una gala en la que el jurado tuvo la difícil tarea de elegir a la nueva Reina. Estos miembros valoraron no solo la belleza de las candidatas, sino también la originalidad de sus trajes, la puesta en escena y la actitud sobre el escenario.
Jurado
El jurado que eligió la reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 no solo eligió a la ganadora del cetro chicharrero, también tomó la decisión de escoger a su corte de honor. Estos fueron los integrantes del jurado:
- Lorenzo Caprile, modista.
- Raquel Sánchez Silva, presentadora.
- Jaydy Michel, modelo y actriz.
- Sergio Macías, diseñador de la escenografía del Carnaval 2026.
- Puchi Méndez, periodista de Radio Club Tenerife.
- Mayer Trujillo, director de Radio Canaria.
- Pedro Mengíbar, presidente del Aula de Cultura del Carnaval.
- Ian Comfort, CEO del Carnaval de Notting Hill.
- Miguel Ángel González Suárez, presidente de la Federación de Periodistas de Turismo en España.
- Beatriz Barrera, presidenta del Casino de Tenerife.
- Nayarit Desirée Herrera Herrera, en representación del jurado popular.
