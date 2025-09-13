ES NOTICIA

Reino Unido dará comienzo el lunes a las devoluciones de inmigrantes a Francia

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Los migrantes llegados en los últimos días a Reino Unido han recibido ya las primeras notificaciones de deportación

Los migrantes llegados en los últimos días a Reino Unido tras atravesar sin la documentación necesaria el canal de la Mancha han recibido ya las primeras notificaciones de deportación que apuntan a que los primeros vuelos resultado del acuerdo de devolución alcanzado con Francia se podrían realizar a partir del próximo lunes.

En algunos de estos casos, las órdenes de expulsión incluyen un plazo de deportación de cinco días, según recoge el diario británico ‘The Telegraph’.

«El nuevo tratado Reino Unido-Francia incluye que la gente que cruce el Canal en barcas pequeñas puede ser detenida y expulsada a Francia. Esperamos que las primeras devoluciones se produzcan de inmediato», han explicado desde el Ministerio del Interior británico.

«Proteger la frontera de Reino Unido es nuestra máxima prioridad. Vamos a hacer lo que sea necesario para restablecer el orden y que nuestras fronteras estén seguras», han añadido.

Estas devoluciones estarán a cargo de la nueva ministra del Interior, Shabana Mahmood, quien ha indicado también recientemente que las expulsiones empezarán «de inmediato».

En lo que va de año se estima que más de 30.000 inmigrantes han llegado a las costas británicas cruzando el canal de la Mancha en embarcaciones pequeñas, una cifra récord desde que comenzaron a realizarse estas estadísticas, en 2018.

