La gripe ya empieza a dejarse sentir en Canarias. Los servicios de Urgencias y las consultas de Atención primaria ya se está viendo un repunte de la gripe.

En Canarias, a día de hoy, la incidencia «está empezando a crecer a un ritmo un poco más rápido de lo que lo hizo el año pasado, con lo cual entraremos antes en las diferentes fases de riesgo, que suponen este tipo de insuficiencias respiratorias», ha señalado este miércoles el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya.

La gripe comienza a repuntar en Canarias y puede alcanzar su pico en el puente de diciembre.

Según Magali Santana, enfermera especialista en Atención Familiar y Comunitaria, «tenemos que tener en cuenta la variante nueva, el virus respiratorio de la gripe» y también, que se puede «agravar con patología intestinal». «Algo tan sencillo como es la vacunación puede prevenir que no lleguemos a este pico que se prevé que vamos a alcanzar en las próximas semanas, sobre todo, en temido puente de diciembre«, ha explicado. «Tenemos que tener presente que la gripe es letal», ha aseverado.





Sanidad pide que se extreme la precaución en las consultas si acudimos con síntomas y la higiene de manos es fundamental para no contribuir a los contagios. «Si tienes algún tipo de enfermedad respiratoria tenemos que ponernos la mascarilla. Personas que vienen con la gripe están sentados al lado de personas mayores y se van con el agravante de la gripe a casa. Seamos respetuosos si vamos a un centro hospitalario», ha recordado Santana.