Rescatada una embarcación con 25 inmigrantes al sur de Gran Canaria

Salvamento Marítimo trasladó a los inmigrantes que venían en la embarcación al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, todos en aparente buen estado de salud

Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles una embarcación neumática localizada a unas cuatro millas náuticas al sur de Pasito Blanco, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, con un total de 25 personas a bordo.

Según informó el Centro Coordinador de Respuesta a Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, el rescate se produjo a las 15:20 hora insular. Entre los ocupantes había 22 hombres, dos mujeres y un menor, todos ellos de origen magrebí y en aparente buen estado de salud.

Asistida por la Salvamar Macondo

La operación se desarrolló en aguas territoriales y la embarcación fue asistida por la Salvamar Macondo, que trasladó a los rescatados al puerto de Arguineguín, donde estaba prevista su llegada sobre las 15:50 horas.

