Rescatadas entre 50 y 70 personas inmigrantes al oeste de Tenerife que veían en un cayuco

Una embarcación tipo cayuco fue interceptada en buen estado de salud y trasladada al muelle de Los Cristianos, en Tenerife

Entre 50 y 70 personas de origen subsahariano fueron rescatadas este jueves por la Salvamar Alpheratz tras ser localizadas a 3,5 millas náuticas en un cayuco, al oeste de El Roque, en Adeje, Tenerife.

El aviso fue comunicado a las 17:38 hora insular, en el marco del incidente registrado bajo el código 2C20260115. Según las autoridades, todas las personas rescatadas se encontraban en aparente buen estado de salud.

La embarcación, tras el rescate, fue acompañada por la Salvamar Alpheratz hasta el muelle de Los Cristianos. Con una hora estimada de llegada a las 19:00. Las autoridades coordinarán la atención inicial de los migrantes a su llegada a tierra firme.

