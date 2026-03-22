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Rescatado un senderista de 47 años tras sufrir una caída en Santa Cruz de Tenerife

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Una vez en el lugar, efectivos de bomberos asistieron al senderista para su evacuación terrestre hasta el recurso sanitario

Un senderista, de 47 años, ha sido rescatado este domingo tras sufrir una caída en un sendero cerca de la punta de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen archivo RTVC.

El suceso se produjo sobre las 13:25 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente y precisando asistencia. Por tanto, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Recursos activados

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos asistieron al senderista para su evacuación terrestre hasta el recurso sanitario. Una vez allí, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y trasladó al herido hasta el Hospital Universitario de Canarias.

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