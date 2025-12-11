Rescatan en El Hierro a 216 personas, con al menos 13 menores, a bordo de un cayuco

Una embarcación de Salvamento Marítimo rescató a las más de 200 personas que estaban a la deriva en un cayuco en el mar cerca de el Hierro

En la noche de este miércoles llegaron a las costas de El Hierro 216 personas a bordo de un cayuco. Entre ellos, al menos hay 13 menores. Una embarcación de Salvamento Marítimo fue la encargada de rescatar a estas personas, que estaban a la deriva a unos 900 metros de la costa.

Los servicios de emergencias fueron alertados a las 20.30 horas de la presencia de esta embarcación cerca de la costa, por lo que se activó un dispositivo de rescate.

Media hora después, los 216 ocupantes del cayuco fueron desembarcados en el muelle de La Restinga, al sur de la isla.

En principio la mayoría se encuentran en buen estado de salud, pero dos personas han tenido que ser trasladadas al hospital de la isla. Se trata de una mujer enferma con pronóstico moderado y a un hombre que se quejaba de un dolor torácico.

En la embarcación viajaban 170 hombres, 33 mujeres y 13 menores. Ahora serán atendidos en el Centro de San Andrés.