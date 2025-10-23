ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Rescatan a un perro encerrado en un coche en Santa Cruz de Tenerife

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife trasladó el perro al albergue comarcal Valle Colino después de estar dos horas esperando a que apareciera el titular del vehículo

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife rescata a un perro encerrado en un coche. Pudieron sacarlo por la ventanilla y llevarlo al albergue comarcal de Valle Colino.

Los policías lograron abrir el vehículo a través de una ventanilla del coche y trasladaron al animal al Albergue Comarcal de Valle Colino.

Aviso de la ciudadanía

Dos personas que pasaban por la zona alertaron a los agentes. El coche estaba aparcado en la calle Juan Rumeu García de la capital tinerfeña. La patrulla policial esperó dos horas a que apareciera la titular del vehículo y como no apareció, procedieron abrir el coche.

Según, fuentes de Policía Local, el coche estaba estacionado en un lugar a la sombra y con la ventanilla abierta unos centímetros. Estas circunstancias favorecieron que sobreviviera pese a las altas temperaturas que se pueden alcanzar en el interior del vehículo, y sin agua.

Los agentes levantaron un acta administrativa al titular del vehículo y tramitaron una solicitud de seguimiento al grupo de Protección del Entorno Urbano de la Policía Local.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad recomiendan a la población llamar a emergencias 112 o al 091, cuando se observe un animal en mal estado o encerrado en un vehículo. En caso de que no aparezca el dueño, también, aconsejan sacar alguna foto de la matrícula para avisar a las autoridades correspondientes.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Barakaldo vs CD Tenerife | J9 Primera Federación Grupo 1 25-26

Habrá desaceleración de la economía pero no frenazo, según la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife

Encuentran a una familia maniatada después de que un ladrón intentara robarles y prendiera fuego al domicilio en Triana

Teresa Correa resignifica el canon estético en los museos con su performance en el Thyssen

Sumar confía en alcanzar un acuerdo en vivienda con el PSOE

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025