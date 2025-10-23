La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife trasladó el perro al albergue comarcal Valle Colino después de estar dos horas esperando a que apareciera el titular del vehículo

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife rescata a un perro encerrado en un coche. Pudieron sacarlo por la ventanilla y llevarlo al albergue comarcal de Valle Colino.

Los policías lograron abrir el vehículo a través de una ventanilla del coche y trasladaron al animal al Albergue Comarcal de Valle Colino.

Aviso de la ciudadanía

Dos personas que pasaban por la zona alertaron a los agentes. El coche estaba aparcado en la calle Juan Rumeu García de la capital tinerfeña. La patrulla policial esperó dos horas a que apareciera la titular del vehículo y como no apareció, procedieron abrir el coche.

Según, fuentes de Policía Local, el coche estaba estacionado en un lugar a la sombra y con la ventanilla abierta unos centímetros. Estas circunstancias favorecieron que sobreviviera pese a las altas temperaturas que se pueden alcanzar en el interior del vehículo, y sin agua.

Los agentes levantaron un acta administrativa al titular del vehículo y tramitaron una solicitud de seguimiento al grupo de Protección del Entorno Urbano de la Policía Local.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad recomiendan a la población llamar a emergencias 112 o al 091, cuando se observe un animal en mal estado o encerrado en un vehículo. En caso de que no aparezca el dueño, también, aconsejan sacar alguna foto de la matrícula para avisar a las autoridades correspondientes.