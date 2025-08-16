Un helicóptero rescató a la mujer de 45 años que presentaba policontusiones

Una mujer de 45 años resultó herida este sábado tras caer en una zona de difícil acceso, mientras practicaba senderismo, en el municipio grancanario de Moya. Un helicóptero del GES la rescató, según informó el 112.

Rescatan a una senderista que cayó en una zona de difícil acceso en Moya / Archivo RTVC

El suceso tuvo lugar a las 12:09 horas en el barranco de Azuaje, en Moya, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se solicitaba asistencia sanitaria para esta senderista tras su caída.

Policontusiones y traumatismo

Tras la alerta, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y Bomberos Voluntarios de Firgas accedieron hasta la afectada, prestándole una primera atención.

Por otro lado, rescatadores del helicóptero del GES se descolgaron de la aeronave y, con colaboración de los bomberos, izaron a la afectada a la aeronave para evacuarla hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el momento de la primera asistencia, la senderista presenta policontusiones y traumatismo en extremidad inferior de carácter moderado. Ya en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la herida.

