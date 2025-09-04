Estas embarcaciones buscan habitualmente llegar a Canarias

Agentes de la Gendarmería mauritana rescataron el pasado martes a 171 migrantes en situación irregular en las costas de Nuakchot, capital del país africano, después de que la embarcación en que se encontraban sufriera una avería.

La Gendarmería informó a través de su página en Facebook que los migrantes provenían de diferentes países de África sin especificar y el rescate se efectuó frente al puerto de Nuakchot tras una avería del cayuco en alta mar.

Rescatan a 171 migrantes en la costa de Mauritania / Archivo RTVC

Entre los ocupantes de la embarcación había quince mujeres y tres niños, según indicó la Gendarmería, sin proporcionar detalles sobre la fecha ni el origen de salida del cayuco. Por otro lado, se añadió que ocho personas (cuatro mujeres y cuatro hombres) se trasladaron al hospital en estado crítico.

La Gendarmería no específico el destino de la embarcación, aunque estos cayucos buscan habitualmente llegar a Canarias.